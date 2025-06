OM : La grosse mise au point de Roberto De Zerbi !

Alors que l’avenir de Roberto De Zerbi suscite encore de nombreuses spéculation notamment dans la presse italienne, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a tenu à rassurer en réaffirmant son attachement

Roberto De Zerbi, entraîneur de l’Olympique de Marseille, a tenu à clarifier sa situation alors que des rumeurs évoquent un possible départ. Il a réaffirmé son engagement envers le club, malgré l’intérêt présumé de l’Inter Milan. Le président Pablo Longoria a rappelé que De Zerbi s’est engagé dans un cycle de trois ans avec l’OM, soulignant une volonté de stabilité et de continuité après la qualification en Ligue des champions.

Lors de la cérémonie d’attribution de la citoyenneté d’honneur de la ville de Foggia, le technicien italien en a en effet profité pour confirmer son attachement à l’OM : “Personne ne m’a appelé, surtout ces derniers jours. Ensuite, je me sens bien à Marseille, donc il n’y a rien en préparation. Un appel possible dans les prochains jours ? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c’est que jusqu’à aujourd’hui, je n’ai absolument eu aucun contact,” a-t-il ainsi déclaré.

La Presse italienne sème le doute

Toutefois, la presse italienne indique depuis plusieurs joueurs que le coach de l’OM figure bien dans la short list de l’Inter. Selon Gianluca Di Marzio, l’entraîneur italien souhaiterait des garanties sur le mercato estival. Sky Sport Italia évoque une clause libératoire de six millions d’euros valable début juin, ce qui alimente les spéculations sur un possible départ vers l’Inter, en quête d’un successeur à Simone Inzaghi.

Malgré cela, De Zerbi a déclaré se sentir bien à Marseille et n’avoir reçu aucun contact officiel, notamment lors d’un événement à Foggia, sa ville natale. Il reste concentré sur son projet avec l’OM, et l’Inter Milan pourrait devoir envisager d’autres options pour la saison prochaine.

