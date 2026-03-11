OM : la grosse mise au point de Shéhérazade Semsar de Boisséson qui répond à L’Équipe !

La gouvernance de l’Olympique de Marseille continue d’alimenter les débats. Après un article publié par L’Équipe, Shéhérazade Semsar de Boisséson a exercé son droit de réponse pour contester plusieurs affirmations concernant son influence au sein du club. Le quotidien sportif maintient toutefois l’ensemble de ses informations.

Un droit de réponse pour contester plusieurs affirmations

Dans un droit de réponse adressé à L’Équipe, Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille, a réagi aux éléments publiés dans un article consacré à la réorganisation interne du club. Elle conteste notamment l’idée selon laquelle elle aurait pris la direction effective de l’OM.

« Suite à la publication de votre article intitulé “Shéhérazade Semsar-de Boisséson nouvelle patronne, le club à la recherche de nouveaux investisseurs : les enjeux stratégiques de l’OM”, je souhaite exercer mon droit de réponse afin de corriger plusieurs affirmations et insinuations. Contrairement à ce qui est affirmé, je n’ai pas “pris la main sur le club” et je ne suis pas la “patronne de l’Olympique de Marseille”. Un président par intérim ainsi que de nouveaux membres du directoire ont d’ailleurs été nommés conformément aux règles de gouvernance du club. Il est également inexact d’écrire que je vais choisir le successeur de Pablo Longoria. La désignation du futur président relève du Conseil de surveillance et de Frank McCourt, et ne procède pas d’une décision individuelle. Je n’ai pas davantage fait remonter des “consignes d’austérité” au board marseillais lors du dernier mercato. Je n’ai ni donné ni transmis de directives de nature financière ou sportive concernant la politique de recrutement ou la gestion quotidienne du club. Le Journal du Dimanche n’est pas un “canal de prédilection” me concernant. Je ne dispose d’aucun canal médiatique privilégié. Enfin, votre article mentionne que certains supporters me reprocheraient des “avis ou positions” sur le conflit israélo-palestinien. À ce propos, je tiens à préciser que je n’ai pas eu de prise de position à ce sujet mais sur le massacre des Iraniens et la situation au Moyen-Orient. »

Cette prise de position intervient dans un contexte de réorganisation de la direction de l’OM, marquée récemment par la nomination d’Alban Juster comme président du directoire par intérim après la mise en retrait de Pablo Longoria.

L’Équipe maintient ses informations

Dans la note accompagnant ce droit de réponse, L’Équipe indique maintenir ses informations sur l’influence croissante de Shéhérazade Semsar de Boisséson au sein de l’Olympique de Marseille. « L’Équipe maintient l’ensemble de ses informations. Nous confirmons notamment l’influence grandissante de Shéhérazade Semsar de Boisséson et le rôle important qu’elle jouera dans la nomination du nouveau président du club. Notre article n’ignorait évidemment pas le processus et le rôle des différents organes dans une telle intronisation. »

Selon le quotidien sportif, la dirigeante — également PDG de McCourt Global, la holding de Frank McCourt — s’est progressivement imposée dans les discussions stratégiques autour de l’avenir du club et de la recherche de nouveaux investisseurs.

Cette divergence d’interprétation illustre les tensions actuelles autour de la gouvernance de l’OM, alors que le club traverse une phase de transition institutionnelle et financière.