OM : La grosse sensation Vermeeren !

L’OM s’est imposé 4-0 face à l’Ajax en Ligue des Champions. Une victoire importante lors de la 2e journée de la grande coupe d’Europe. Voici la note et l’appréciation d’Arthur Vermeeren lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.

L’Olympique de Marseille a parfaitement lancé sa campagne européenne en infligeant un 4-0 à l’Ajax Amsterdam après une défaite frustrante à Madrid. Les hommes de Roberto De Zerbi ont rapidement pris le contrôle du match grâce à un doublé d’Igor Paixao, auteur de ses deux premiers buts sous le maillot marseillais. Pierre-Emerick Aubameyang, très inspiré, s’est mué en passeur décisif à deux reprises avant d’inscrire lui-même le quatrième but en seconde période. Entre-temps, Mason Greenwood avait marqué son premier but en Ligue des champions avec l’OM, profitant d’une erreur défensive adverse. Totalement dépassé, l’Ajax a offert trop d’espaces et s’est fait punir par l’efficacité marseillaise. À la pause, les Phocéens menaient déjà 3-0, tuant pratiquement tout suspense.

En seconde période, les Néerlandais ont tenté de réagir mais n’ont jamais réussi à contourner un bloc marseillais solide. Geronimo Rulli, vigilant dans ses cages, a repoussé les quelques occasions adverses et a contribué à préserver le clean sheet. Aubameyang a parachevé la démonstration phocéenne avec une réalisation pleine de sang-froid, confirmant sa grande forme du moment. Même si la possession a légèrement penché en faveur de l’Ajax (52 %), c’est bien l’OM qui a affiché la plus grande maîtrise collective et l’efficacité offensive. Cette large victoire permet à Marseille de remonter à la septième place du groupe et de prendre confiance après des résultats européens compliqués par le passé. L’Ajax, lui, s’enfonce et occupe désormais l’avant-dernière place, confirmant ses difficultés actuelles.

A lire : OM – De Zerbi : “c’était presque la perfection”

La note d’Arthur Vermeeren : 8 / 10

Arthur Vermeeren vs Ajax 2005 | 82 minutes jouéspic.twitter.com/jAWjLwGivL — 🎥 (@FCompsOM) September 30, 2025

Son appréciation

Titulaire surprise pour laisser souffler Højbjerg, le jeune Belge de 20 ans a livré un récital à gauche du double pivot. Pour son premier match comme titulaire, il s’est montré actif et précis : six récupérations (record personnel), placements intelligents, pressing constant et verticalité dans le jeu. À l’origine du grattage sur le premier but (6e), impliqué sur le deuxième (12e) et à la remontée sur le quatrième (52e), il a multiplié les interventions décisives tout en lançant le jeu vers l’avant, notamment sur l’action du contre menant au but d’Aubameyang. Suppléé par Amir Murillo (83e), il a confirmé son intelligence tactique et sa capacité à combiner récupération et création. Un match plein, révélateur d’un talent prometteur qui pourrait s’imposer durablement dans le système de De Zerbi.

Les notes des médias