OM : La hiérarchie est plus claire, vers une rotation face à Ajaccio ?

Petit à petit, Igor Tudor est en train de dégager un onze type. Les incertitudes sur certains postes se dissipent doucement. Pour autant le coach de l’OM doit faire avec un calendrier démentiel et va devoir faire tourner, déjà face à Ajaccio ce samedi…

Le poste de gardien est clairement pour Pau Lopez qui est solide depuis son retour. En défense, Mbemba s’est installé comme la valeur sûre, il sera accompagné par Bailly dans le gros matches si ce dernier n’est pas blessé. Pour le dernier poste, Balerdi semble prendre du grade mais Gigot et Kolasinac ne sont pas largués. Seul Isaak Touré doit faire avec peu de minutes. Concernant les pistons, la hiérarchie est claire, Tavares et Clauss sont les titulaires indiscutables. Le jeune Kaboré va profiter de l’enchainement des matches, et aussi de la blessure de Clauss, pour engranger du temps de jeu.

A lire : Pour cet ancien coach de l’OM, « les joueurs du Sporting ne sortent pas de ce match indemnes »

Balerdi la surprise en défense

Au milieu, la paire Veretout/ Rongier semblait établie, mais la petite gène du second et l’installation de Guendouzi à ce poste semble rabattre les cartes. Veretout pourrait payer cette nouvelle concurrence à court terme s’il n’améliore pas ses prestations. Gueye est clairement en retrait dans ce secteur de jeu.

Harit, l’homme qui monte

Enfin devant, Sanchez est clairement le leader de l’attaque. Le chilien est installé mais ne connait pas encore exactement ses deux soutiens. Harit a gagné des points suite à son gros matches face au Sporting mais aussi ses dernières entrées en jeu. Under a sa carte à jouer mais Gerson est un sérieux prétendant. Le perdant semble être Payet dans cette exigence de course faite par Tudor. Luis Suarez est la doublure en attaque et va devoir se méfier du retour en grâce de Bamba Dieng…

Ce samedi, l’OM va affronter Ajaccio, qui a déjà un orteil en Ligue 2. L’occasion pour Tudor de laisser reposer plusieurs cadres avant le déplacement au Portugal puis à Paris face au PSG. Bailly n’est pas encore à 100% physiquement et pourrait laisser sa place, quid de Mbemba qui joue énormément ? Veretout pourrait se retrouver sur le banc, tout comme Sanchez.

Gigot, Rongier, Payet, Gerson et Suarez dans le onze face à Ajaccio ?

Gigot devrait être relancé, reste à savoir si Touré le sera aussi. Au milieu, Rongier devrait faire son retour, peut être avec Gueye. Payet et Suarez devrait glaner du temps de jeu en attaque. Voici à quoi pourrait ressembler le onze face à l’ACA samedi :

Lopez

Mbemba (ou Touré) Balerdi Gigot

Kaboré Rongier Gueye Tavares

Gerson Payet

Suarez