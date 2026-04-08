OM : la Ligue des champions devient vitale…

Sous pression après sa défaite à Monaco, l’Olympique de Marseille joue gros dans la course à la Ligue des champions. Selon La Provence, une non-qualification pourrait fragiliser lourdement les finances du club, déjà dépendantes de cette manne européenne.

Une qualification en Ligue des champions devenue indispensable

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La situation sportive de l’Olympique de Marseille s’est nettement compliquée après le revers concédé sur la pelouse de l’AS Monaco. Désormais quatrième de Ligue 1, le club phocéen voit la qualification directe pour la Ligue des champions s’éloigner, alors que la concurrence reste dense à six journées de la fin.

D’après les informations de La Provence, l’enjeu dépasse largement le cadre sportif. La participation à la Ligue des champions représenterait environ 50 millions d’euros de recettes pour la saison 2025/2026. Un montant crucial dans un contexte où les droits TV domestiques de la Ligue 1 ne rapportent plus qu’environ 17 millions d’euros au club.

Un équilibre financier menacé sans la C1

Le modèle économique actuel de l’Olympique de Marseille repose en partie sur ces revenus européens. La masse salariale, annoncée comme historiquement élevée cette saison, a été construite avec l’hypothèse d’une qualification en Ligue des champions, sous l’impulsion de la direction menée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

En cas d’échec, le club s’exposerait à un déséquilibre budgétaire majeur. La Provence évoque la possibilité d’un important mouvement de joueurs pour compenser les pertes. La situation serait d’autant plus délicate que même une vente de Mason Greenwood, dont le club détient une part significative des droits économiques, ne suffirait pas à combler le manque à gagner.

Par ailleurs, une quatrième place obligerait l’OM à passer par des tours préliminaires, sans garantie d’accéder à la phase de groupes, ce qui ajouterait une incertitude sportive et financière. Plus inquiétant encore, le club ne possède que deux points d’avance sur le Stade Rennais, actuel septième, laissant planer la menace d’une absence totale de compétition européenne.

Dans ce contexte, la fin de saison s’annonce décisive pour l’Olympique de Marseille, dont l’avenir économique immédiat dépend étroitement d’une qualification en Ligue des champions.