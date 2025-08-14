OM : L’ambition (Sportive et financière) de Pablo Longoria !

Pablo Longoria a dévoilé les grandes lignes du projet lancé à l’été 2024 : un plan triennal qui vise à transformer l’OM à tous les niveaux et à installer le club parmi l’élite européenne. Soutenu par un propriétaire engagé, l’Espagnol mise sur une qualification systématique en Ligue des Champions pour créer un cercle vertueux tout en honorant la passion des supporters marseillais.

Multiplier les revenus par 2 ou 3

« L’OM est structuré économiquement pour y participer chaque saison. […] Une présence régulière […] place un club dans une dimension complètement différente. Les revenus commerciaux peuvent se multiplier par deux ou trois (…) il est indispensable d’y être pour assurer la stabilité financière du club. ».

Une stratégie ancrée dans la durée, soutenue par McCourt

Longoria ne se contente pas de visées à court terme. Il mise sur la constance et la répétition du message :« Si tu donnes de la continuité, cela peut avoir des bénéfices, sportifs et financiers. […] Il y a une volonté beaucoup plus forte de tous les acteurs, à commencer par le propriétaire… Tout le monde est aligné. »

Cet alignement politique et structurel est renforcé par l’engagement du propriétaire, Frank McCourt, dont Longoria a salué les choix audacieux même en cas de déficit temporaire, notamment en cas d’absence de C1 faisant le choix de privilégier le risque sportif pour asseoir une ambition pérenne

