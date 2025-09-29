OM : La mise au point de Zerbi concernant Paixao !

L’Olympique de Marseille poursuit son travail d’intégration avec ses nouvelles recrues. Parmi elles, l’ailier brésilien Igor Paixao, arrivé cet été, attire déjà les questions des journalistes et des supporters. Mais son entraîneur, Roberto De Zerbi, a tenu à calmer les attentes concernant l’ancien joueur du Feyenoord, encore en phase de retour après une blessure.

De Zerbi demande de la patience pour Igor Paixao

Interrogé sur l’état de forme de son joueur, De Zerbi a préféré remettre les choses dans leur contexte. “Paixao ? Je n’aime pas trop cette question car ça fait que deux mois qu’il s’est blessé, il n’est pas dans une condition optimale. Il est fort, il l’a déjà montré en LDC. Mais il n’est pas à 100%, c’est normal car ça fait que deux mois qu’il s’est blessé.”

Le technicien italien rappelle ainsi que Paixao a déjà prouvé ses qualités sur la scène européenne, mais qu’il faudra encore du temps avant de le voir évoluer à son meilleur niveau. L’OM, qui a fait de la profondeur offensive l’un de ses atouts cette saison, entend s’appuyer sur la polyvalence et la vitesse du Brésilien dans les prochains mois.

Une montée en puissance attendue

Pour l’instant, Igor Paixao doit retrouver du rythme après sa blessure et se familiariser pleinement avec les exigences de la Ligue 1 et du système de jeu mis en place par De Zerbi. L’entraîneur marseillais insiste sur la nécessité de ne pas brûler les étapes, surtout dans une période où l’équipe enchaîne les matchs de championnat et de Ligue des champions.

À moyen terme, le staff espère voir Paixao retrouver ses jambes et sa capacité à faire la différence dans les un-contre-un. Si la patience est de mise, le club et les supporters marseillais attendent beaucoup de cette recrue, censée apporter une nouvelle arme offensive au collectif phocéen.

Avec ce discours, De Zerbi cherche à protéger son joueur tout en envoyant un message clair : Igor Paixao est promis à un rôle important, mais son plein rendement ne viendra qu’avec du temps et du travail.

