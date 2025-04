OM : La mise au point du président Longoria !

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a tenu à clarifier la situation au sein du club, ce mercredi, lors d’un entretien accordé à RMC Sport. Face aux rumeurs de tensions internes, le dirigeant espagnol a tenu à défendre la qualité des relations entre lui, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’équipe première.

Depuis plusieurs semaines, des informations suggèrent une mésentente au sommet du club. Une situation que Longoria a souhaité démentir. Pour lui, aucune fracture n’existe entre les décideurs marseillais. « La relation ne s’est pas détériorée. Ces tentatives de désunion, entretenues par des gens mal intentionnés, m’irritent. La relation avec le « Mister » reste très saine, avec des échanges, des discussions, parfois des visions différentes que l’on partage, mais jamais de profonds désaccords ou de conflits. Roberto est investi dans sa mission et travaille dur, avec passion, méthode et rigueur. Nous sommes très heureux, avec Medhi, que cette initiative reflète l’unité de notre travail. On décide ensemble, et on avance ensemble. »

A lire aussi : OM : L’argument massue de ce consultant RMC concernant De Zerbi !

Une direction unie autour de De Zerbi

Selon le président, cette volonté affichée de travailler collectivement serait incompatible avec les accusations de désaccord ou d’isolement de l’entraîneur italien. Pour Longoria, ces rumeurs visent uniquement à fragiliser le club dans une période encore décisive sportivement.

On lave notre linge sale en famille s’il le faut !

Loin de tout désaveu, le président marseillais insiste sur les qualités de Roberto De Zerbi, malgré les résultats en dents de scie de l’équipe. « Il n’y a pas de problème avec le coach. C’est la réalité. On avance, et on lave notre linge sale en famille s’il le faut. J’aime le coach car il est perfectionniste, passionné, exigeant et on sait tous se remettre en cause quand la situation l’exige. »

Ces déclarations visent à apaiser les tensions et réaffirmer une ligne claire : De Zerbi reste pleinement soutenu par la direction. Le message est donc sans ambiguïté, à quelques semaines d’une fin de saison où l’OM tentera de sécuriser une place européenne.