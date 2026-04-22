OM : La mise au vert ? “Moi, je n’y vais même pas…” lâche cette ancien joueur du club !

Après la défaite de Olympique de Marseille à Lorient, la décision d’instaurer une mise au vert à la Commanderie fait débat. Sur RMC, Pascal Olmeta a vivement critiqué cette mesure, la jugeant inadaptée au contexte actuel.

Une décision contestée en interne comme en externe

A lire : Mercato OM : 4 clubs français et 3 étrangers pour Bilal Nadir, libre en juin…

La défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Lorient a conduit la direction sportive, avec Mehdi Benatia et Habib Beye, à instaurer une mise au vert à la Commanderie. Une décision forte, censée remobiliser le groupe dans un moment délicat de la saison de Ligue 1.

Mais cette initiative ne fait pas l’unanimité. Intervenant sur RMC, Pascal Olmeta n’a pas mâché ses mots au sujet de cette mesure disciplinaire. L’ancien portier marseillais a livré un témoignage critique basé sur son expérience personnelle.

Olmeta dénonce une méthode « n’importe quoi »

« Moi, je n’y vais même pas (mise au vert à la Commanderie). Si je suis joueur de l’OM, je dis allez-y vous dormir là-bas. C’est n’importe quoi. Ce n’est pas des chiens. C’est n’importe quoi. C’est ce qu’on avait nous à l’époque au Matra Racing, le manager avait dit on reste au centre, on mange matin midi et soir. C’était du n’importe quoi. On ne s’entrainait plus ».

Par cette déclaration, Olmeta remet en question l’efficacité sportive de ce type de décision, évoquant un précédent vécu au Matra Racing. Son analyse souligne un risque : celui d’un encadrement trop strict pouvant impacter négativement la préparation des joueurs.

Dans un contexte déjà tendu autour des résultats de l’OM, cette prise de parole alimente le débat sur les choix de gestion du groupe et les leviers utilisés pour relancer la dynamique en championnat.