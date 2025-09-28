OM : La montée en puissance d’Højbjerg !

L’OM s’est imposé au bout du suspens 2-1 face au RC Strasbourg en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emile Højbjerg lors de cette rencontre disputée en Alsace.

L’OM a souffert mais s’est imposé à la Meinau en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Après une première période dominée sans concrétiser, les Phocéens ont été punis dès la reprise par Ouattara, opportuniste après un centre d’Emegha (1-0, 49e). Déstabilisés, les hommes de De Zerbi ont frôlé le 2-0 avant que leur gardien Rulli et leur défense ne les maintiennent dans le match. L’entrée d’Aubameyang a changé la donne : le Gabonais a d’abord manqué une occasion avant de reprendre victorieusement un ballon repoussé par Penders (1-1, 78e). Strasbourg a alors eu deux grosses opportunités par Panichelli mais n’a pas trouvé la mire.

L’OM retourne le match

Dans un final haletant, l’OM a forcé la décision sur une action confuse. À la 90’+1, Pavard a centré, Vaz a vu sa tête déviée sur la transversale, et Murillo a suivi pour envoyer une frappe enroulée du gauche au fond (1-2). Le défenseur inscrit ainsi son premier but sous les couleurs olympiennes et offre trois points précieux à son équipe. Ce succès permet aux Marseillais d’enchaîner après leur victoire contre le PSG et d’afficher un réalisme nouveau. Strasbourg, de son côté, pourra regretter son manque d’efficacité et son incapacité à concrétiser ses temps forts. Avec cette quatrième victoire en championnat, l’OM prend provisoirement la tête de la Ligue 1.

La note de Pierre-Emile Højbjerg – 7/10

Son appréciation

D’abord emprunté, avec quelques relances approximatives, Højbjerg a vite haussé son niveau pour s’imposer comme le meilleur milieu olympien à la Meinau. Présent dans l’impact avec 4 ballons récupérés, il a su orienter le jeu avec justesse, trouvant régulièrement des décalages vers l’avant. Une ouverture lumineuse pour Paixão (36e), puis une passe décisive pour Aubameyang sur l’égalisation (78e) ont confirmé son influence croissante dans l’entrejeu. Le Danois a même frôlé le but de la victoire, sa tête heurtant le poteau (80e). Le milieu de terrain retrouve petit à petit son niveau !

