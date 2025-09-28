OM : La montée en puissance d’Højbjerg !

L’OM s’est imposé au bout du suspens 2-1 face au RC Strasbourg en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emile Højbjerg lors de cette rencontre disputée en Alsace.
L’OM a souffert mais s’est imposé à la Meinau en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Après une première période dominée sans concrétiser, les Phocéens ont été punis dès la reprise par Ouattara, opportuniste après un centre d’Emegha (1-0, 49e). Déstabilisés, les hommes de De Zerbi ont frôlé le 2-0 avant que leur gardien Rulli et leur défense ne les maintiennent dans le match. L’entrée d’Aubameyang a changé la donne : le Gabonais a d’abord manqué une occasion avant de reprendre victorieusement un ballon repoussé par Penders (1-1, 78e). Strasbourg a alors eu deux grosses opportunités par Panichelli mais n’a pas trouvé la mire.
L’OM retourne le match
Dans un final haletant, l’OM a forcé la décision sur une action confuse. À la 90’+1, Pavard a centré, Vaz a vu sa tête déviée sur la transversale, et Murillo a suivi pour envoyer une frappe enroulée du gauche au fond (1-2). Le défenseur inscrit ainsi son premier but sous les couleurs olympiennes et offre trois points précieux à son équipe. Ce succès permet aux Marseillais d’enchaîner après leur victoire contre le PSG et d’afficher un réalisme nouveau. Strasbourg, de son côté, pourra regretter son manque d’efficacité et son incapacité à concrétiser ses temps forts. Avec cette quatrième victoire en championnat, l’OM prend provisoirement la tête de la Ligue 1.
A lire aussi : Ligue des champions : la presse espagnole salue la prestation de l’OM !
La note de Pierre-Emile Højbjerg – 7/10
Et surtout bon we !!!
pic.twitter.com/gaHtYSmHJ2
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 27, 2025
Son appréciation
D’abord emprunté, avec quelques relances approximatives, Højbjerg a vite haussé son niveau pour s’imposer comme le meilleur milieu olympien à la Meinau. Présent dans l’impact avec 4 ballons récupérés, il a su orienter le jeu avec justesse, trouvant régulièrement des décalages vers l’avant. Une ouverture lumineuse pour Paixão (36e), puis une passe décisive pour Aubameyang sur l’égalisation (78e) ont confirmé son influence croissante dans l’entrejeu. Le Danois a même frôlé le but de la victoire, sa tête heurtant le poteau (80e). Le milieu de terrain retrouve petit à petit son niveau !
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|7/10
|
Une mise en route timide, avec quelques relances hasardeuses. Puis une montée en puissance précieuse dans l’entrejeu avec des déclenchements agressifs (4 ballons récupérés, 12 passes dans le dernier tiers), en témoignent sa récupération et son offrande sur l’égalisation d’Aubameyang (78e).
|Note de La Provence
|6/10
|
Moins impactant que face à Paris, où il avait retrouvé un excellent niveau, le Danois a quand même été le meilleur milieu à la Meinau, côté OM. Présent à la récupération, il a aussi été habile pour ressortir le ballon. Une ouverture splendide pour Paixao (36) et une balle de but pour “Auba” (78).
|Note de Maxifoot
|6.5/10
|Une performance intéressante pour le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Face à l’agressivité des Alsaciens, le Danois a perdu quelques ballons dans des duels accrochés. Par contre, dans l’utilisation du cuir, l’ancien joueur de Tottenham a tout de même été impactant, notamment pour trouver des décalages sur les côtés. Il a d’ailleurs servi Aubameyang sur l’égalisation de l’OM.
|Note de FootMercato
|7/10
|Match intéressant du Danois, qui a donné le ton d’entrée en s’offrant la première frappe de la partie (2e). Il a ensuite été le plus remuant du milieu de terrain marseillais en première période, avec 4 ballons récupérés et une précision technique intéressante. Il a été récompensé par une passe décisive pour Aubameyang, au moment de l’égalisation, et aurait même pu donner la victoire si sa tête n’avait pas heurté le poteau (80e). Un match plein, récompensé par cette victoire arrachée.