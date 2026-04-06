OM : la nouvelle rechute de Benjamin Pavard !

Une nouvelle prestation inquiétante pour Benjamin Pavard avec l’OM. Face à Monaco, le défenseur français a encore plombé son équipe, illustrant une saison très en dessous des attentes. À quelques semaines de la fin de son prêt, son avenir à Marseille s’assombrit nettement.

Une erreur de trop face à Monaco

Le résumé de la saison de Pavard… pic.twitter.com/O2aJStbHAf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 5, 2026

Dimanche soir, lors du choc de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco (défaite 1-2), Benjamin Pavard a une nouvelle fois été au cœur des critiques. Aligné par Habib Beye, le défenseur tricolore avait pourtant livré une première période correcte.

Mais au retour des vestiaires, tout a basculé. Sur une situation anodine, l’ancien joueur du Bayern Munich a totalement manqué son dégagement, offrant une opportunité immédiate à Folarin Balogun. Une erreur individuelle lourde de conséquences, qui a définitivement compromis les chances marseillaises dans cette rencontre.

Un bilan décevant et une fin annoncée ?

Arrivé en prêt en provenance de l’Inter Milan avec un statut de cadre expérimenté, Benjamin Pavard n’a jamais réellement répondu aux attentes sous le maillot de l’OM. En 32 matches toutes compétitions confondues, ses prestations ont souvent été jugées insuffisantes, notamment sur le plan défensif.

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Ce constat est également partagé par le quotidien L’Équipe, qui lui a attribué la note de 3 après la rencontre. Le journal souligne : « Malgré quelques soubresauts, Pavard, 30 ans, n’a jamais réussi à vraiment retrouver la solidité et la fiabilité dont la défense marseillaise a pourtant terriblement besoin. À quelques semaines de la fin de son contrat de prêt en provenance de l’Inter Milan, c’est comme si la fin de son histoire olympienne devenait chaque match un peu plus inéluctable ».

À l’image des difficultés défensives globales de l’Olympique de Marseille cette saison, Benjamin Pavard symbolise les manques de régularité et d’efficacité. Malgré son expérience internationale (55 sélections), son impact reste limité, et sa situation personnelle pourrait rapidement devenir un dossier prioritaire pour la direction marseillaise en vue du prochain mercato.