OM : la nouvelle saison commence jeudi ?

L’Olympique de Marseille s’apprête à ouvrir un été déterminant, mais la préparation de la saison 2025-2026 tarde encore à véritablement démarrer. Alors que le club a obtenu le feu vert des instances financières, plusieurs dossiers majeurs restent en attente, aussi bien sur le plan sportif qu’au niveau du mercato.

Une reprise imminente dans un contexte encore incertain

Après avoir passé les contrôles de l’UEFA et de la DNCG, l’OM peut désormais se concentrer sur sa préparation estivale. Le club marseillais, cinquième de Ligue 1 la saison dernière et qualifié pour la Ligue Europa, n’a pourtant encore engagé aucune transformation majeure de son effectif.

La reprise de l’entraînement est programmée en début de semaine prochaine. Elle sera suivie d’une tournée en Côte d’Ivoire avant un stage de préparation à Zeist, aux Pays-Bas. À quelques jours de ce retour au travail, plusieurs décisions structurantes restent toutefois attendues.

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Le premier changement concerne le banc de touche. Habib Beye devrait prochainement quitter ses fonctions. Son contrat prévoyait une prolongation automatique en cas de qualification sur le podium, un objectif qui n’a finalement pas été atteint. Après plusieurs semaines d’attente, des discussions ont été engagées afin de parvenir à une séparation à l’amiable. Pour lui succéder, Bruno Genesio va signer pour 2 saisons selon l’Equipe.

En parallèle, la gouvernance évolue également. Stéphane Richard prendra officiellement ses fonctions de président le 2 juillet. Avant même son entrée en fonction, il a représenté le club devant les instances de contrôle de l’UEFA et de la DNCG. L’OM a écopé d’une amende au niveau européen ainsi que d’un encadrement de sa masse salariale en France, des décisions considérées comme relativement favorables dans le contexte financier actuel.

Un mercato encore figé autour du dossier Greenwood

Sur le plan du mercato OM, aucun mouvement n’a encore été officialisé. Les contraintes économiques du club, la masse salariale et les rémunérations de plusieurs joueurs compliquent les négociations et ralentissent le lancement du marché estival.

Le dossier de Mason Greenwood reste au centre des attentions. Une offre de 40 millions d’euros en provenance de l’AS Roma est évoquée. Toutefois, la clause prévoyant le versement de 40 % du montant de la plus-value à Manchester United réduit considérablement l’intérêt financier d’une telle opération pour l’OM.

Dans ce contexte, les dirigeants marseillais espèrent que ce dossier permettra enfin de débloquer le mercato de l’OM et d’engager les premiers ajustements de l’effectif. À quelques jours de la reprise, le club entre dans une période charnière où les décisions sportives, administratives et économiques devront rapidement se concrétiser afin de préparer la saison dans les meilleures conditions.