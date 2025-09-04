OM : La promesse d’Arthur Vermeeren !

L’Olympique de Marseille a bouclé son mercato d’hiver dans les toutes dernières heures en officialisant l’arrivée d’Arthur Vermeeren. Le milieu belge de 20 ans débarque sur la Canebière en provenance du RB Leipzig, avec l’ambition d’apporter plus de solutions à Roberto De Zerbi dans l’entrejeu.

L’international espoir a tenu à adresser un premier message à ses nouveaux supporters via les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, il a partagé sa joie de rejoindre le club phocéen : « Fier de rejoindre l’Olympique de Marseille. Prêt à tout donner pour ce club et les supporters. J’ai hâte de vous voir au Stade Vélodrome ! », a-t-il écrit, quelques heures après l’officialisation de son transfert.

Formé au Royal Antwerp, puis transféré au RB Leipzig, Vermeeren s’est rapidement imposé comme un milieu à fort potentiel sur la scène européenne. À l’OM, il vient renforcer un secteur clé où De Zerbi cherchait davantage de variété dans les profils. Milieu défensif de formation, il est également capable d’évoluer en position de relayeur, ce qui offrira plusieurs options tactiques à l’entraîneur italien.

Le joueur, originaire de Lier, compte déjà cinq sélections avec les U-21 belges. Réputé pour sa lecture du jeu et son sens du placement, il arrive avec la volonté de franchir un nouveau cap dans un championnat exigeant comme la Ligue 1.

L’intégration de Vermeeren pourrait se faire rapidement, tant le calendrier marseillais est chargé entre championnat et coupes. Sa polyvalence et son enthousiasme affiché devraient lui permettre de s’inscrire rapidement dans le collectif. Les supporters, eux, attendent déjà de le voir fouler la pelouse du Stade Vélodrome, où son engagement et sa jeunesse seront scrutés de près.

Avec ce recrutement, l’OM confirme son intention de préparer l’avenir tout en renforçant l’équipe dès maintenant. À seulement 20 ans, Arthur Vermeeren symbolise un pari sur le présent et sur l’avenir du club marseillais.