OM : La punition de De Zerbi après la défaite à Reims !

Battu 3-1 par le Stade de Reims ce samedi, l’Olympique de Marseille a enchaîné une quatrième défaite en cinq matchs et a vu Monaco prendre la seconde place après son succès 2 – 1 face à Nice. Une prestation indigeste qui n’a pas manqué de provoquer la colère du staff et de la direction du club. Selon La Provence, les joueurs ont appris dès leur retour à Marseille qu’ils allaient être sanctionnés par leur coach…

Déçu par la prestation de ses joueurs ce samedi après-midi, Roberto De Zerbi a donc décidé de frapper fort en imposant un confinement à La Commanderie.

Les joueurs pas autorisés à rentrer chez eux !

Défaits après une médiocre performance face à un Stade de Reims, qui n’avait plus marqué depuis 6 matchs, La Provence nous informe que les joueurs ont en effet appris, dès leur retour à Marseille, qu’ils ne seraient pas autorisés à rentrer chez eux et qu’ils allaient devoir passer la nuit à La Commanderie. Toujours selon les informations du quotidien provençal, en plus d’une nuit imposée au centre RLD, les olympiens se sont tout simplement vus supprimer leurs 2 jours de repos initialement prévus ce dimanche et lundi. À la place de ces derniers, le coach lombard et son staff ont ainsi programmé plusieurs séances d’entraînements afin de remobiliser les troupes au plus vite pour ne pas voir l’objectif d’une qualification en Ligue des Champions tant espérée s’échapper.

🚨 Les joueurs de l’OM ont dormi à La Commanderie et ont 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗶𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗲𝘁 𝗹𝘂𝗻𝗱𝗶 𝗲́𝘁𝗮𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗲́𝘀. 🥶 (@laprovence) pic.twitter.com/Q7C0V7prkX — BeFootball (@_BeFootball) March 30, 2025

