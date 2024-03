OM : La raison pour laquelle Amine Harit n’est pas sélectionné avec le Maroc

Ce mercredi, Amine Harit a eu la surprise de ne pas voir son nom dans la liste donnée par la sélection marocaine pour le prochain rassemblement. Hakim Zhouri, journaliste suiveur de cette nation explique les raisons de cette non-sélection.

Azzedine Ounahi a été appelé par la sélection marocaine ce mercredi mais pas Amine Harit ! Le milieu offensif ne fait pas parties des joueurs appelés par Walid Regragui alors qu’il a participé à la dernière CAN. Hakim Zhouri, journaliste pour Les Lions de l’Atlas, explique les raisons sur son compte Twitter. « Il y a eu des tensions durant la CAN notamment sur son temps de jeu qui a créé une légère cassure… et avec le choix dont dispose Regragui à ce niveau c’est assez facile de s’en passer. » Pour rappel, la sélection marocaine a récemment appelé Brahim Diaz et Eliesse Ben Seghir à ce poste.

« On sait que ça va être chaud, par rapport aux déclarations qu’il a pu avoir. Ça nous donne encore plus envie »

Amine Harit sur les retrouvailles avec Marcelino, lors d’OM – Villarreal en Ligue Europa « On sait que ça va être chaud, notamment par rapport aux récentes déclarations qu’il a pu avoir. Honnêtement, ça nous a donné encore plus d’envie de faire un gros match jeudi. » @MamoodTraore pic.twitter.com/D2zcMhyV74 — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 3, 2024

Avant la rencontre entre l’OM et Villarreal au Vélodrome, Amine Harit avait répondu aux questions de Téléfoot. Il revenait notamment sur la venue de Marcelino à Marseille et la gestion de Jean-Louis Gasset.

« Honnêtement, j’aurais aimé avoir une saison un peu plus simple où les résultats sont bons et où j’ai juste à me fondre dans la masse. Mais, voilà, c’est en vivant des moments comme ça qu’on savoure les bons moments, a livré Harit. Je peux et je dois faire mieux. C’est clair que je dois marquer plus et être décisif en championnat, c’est clair. Gasset est arrivé avec beaucoup de calme (….) Comme il nous l’a dit, le talent on l’a dans cette équipe, on le sait depuis le premier jour. Je pense que ça a été un problème plutôt mental.Ce sont les victoires qui font qu’un joueur s’épanouit dans un collectif. (…) Tu joues entre guillemets avec la peur et l’obligation de résultats. Et ton rendement, ce n’est pas le même. On sait que ça va être chaud, notamment par rapport aux récentes déclarations qu’il a pu avoir. Honnêtement, ça nous a donné encore plus d’envie de faire un gros match jeudi », a-t-il ajouté.