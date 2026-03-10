OM : la relance inattendue de ce cadre dans le système de Habib Beye !

Longtemps freiné par des blessures musculaires, Geoffrey Kondogbia enchaîne enfin les matches avec l’Olympique de Marseille. Titularisé à trois reprises en une semaine par Habib Beye, le milieu centrafricain retrouve un rôle central dans l’équilibre du jeu marseillais. Une évolution notable alors que son temps de jeu était jusque-là très limité cette saison.

Geoffrey Kondogbia relancé dans le système de Habib Beye

Le scénario paraissait improbable il y a encore quelques semaines. Pourtant, Geoffrey Kondogbia s’est installé dans le onze de Habib Beye ces derniers jours. Titulaire au Stadium face à Toulouse, l’international centrafricain a signé sa troisième titularisation en une semaine avec l’OM, une première cette saison.

Pour le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, cette continuité représente un tournant. Le natif de Nemours n’avait quasiment jamais pu enchaîner les rencontres depuis le début de l’exercice en raison de pépins physiques récurrents.

Un rôle retrouvé dans l’entrejeu de l’OM

Avant cette récente série de titularisations, Geoffrey Kondogbia totalisait seulement 641 minutes de jeu toutes compétitions confondues avec l’Olympique de Marseille. Un total inférieur à celui du défenseur Conrad Jaden Egan-Riley et à peine supérieur à celui du gardien remplaçant Jeffrey De Lange.

En l’espace d’une semaine, entre les rencontres contre Lyon, Toulouse et un match de coupe, le milieu marseillais a disputé près d’un tiers de son temps de jeu de la saison.

L’intéressé assure désormais se sentir mieux physiquement : « Je me sens plutôt bien, prêt à aider l’équipe. Cela faisait un moment que je n’avais pas joué, ça fait du bien de retrouver des sensations. »

Sous les ordres d’Habib Beye, Geoffrey Kondogbia a affiché une activité importante dans l’entrejeu marseillais. Sa capacité à récupérer les ballons et à orienter rapidement le jeu correspond au style recherché par l’ancien capitaine de l’OM, basé sur l’intensité et la verticalité.

À 33 ans, Geoffrey Kondogbia fait partie des joueurs les plus expérimentés du vestiaire de l’Olympique de Marseille, derrière notamment Leonardo Balerdi. Le milieu reste sous contrat avec l’OM jusqu’au 30 juin 2027. À ce stade, aucune discussion n’a été rendue publique concernant une prolongation ou un éventuel départ.