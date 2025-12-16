OM : relation tendue entre De Zerbi et son capitaine Balerdi…

Capitaine de l’Olympique de Marseille, le défenseur international argentin vit une période délicate, marquée par une concurrence renforcée et un déclassement récent dans la hiérarchie défensive.

Moins incontournable depuis le début de la saison, Leonardo Balerdi a vu son statut évoluer avec les arrivées successives de Facundo Medina en juillet, puis de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd le 1er septembre. Des renforts de poids dans un secteur défensif jugé insuffisant la saison passée. Dans ce contexte, le capitaine marseillais n’abordait pas l’exercice en position de force.

Le mois d’août, compliqué pour l’ensemble de l’équipe, n’a pas aidé le défenseur argentin. Malgré cela, Roberto De Zerbi avait choisi de le soutenir publiquement, le maintenant dans le onze de départ. Le technicien italien avait notamment profité de la blessure de Medina et de l’option d’une défense à trois régulièrement alignée pour conserver Balerdi comme titulaire.

De Zerbi attend plus de son capitaine !

Mais la situation a évolué ces dernières semaines. Leonardo Balerdi a débuté sur le banc lors des deux dernières rencontres, face à l’Union Saint-Gilloise puis contre Monaco, entrant en jeu en cours de match. Après la victoire face à l’ASM, Roberto De Zerbi a assumé ce choix, évoquant clairement un recul dans la hiérarchie. « Je suis désolé de le laisser sur la touche car Leo va bien, il nous a beaucoup apporté, mais il y a des circonstances et j’en assume les responsabilités », a déclaré l’entraîneur marseillais. Il a ensuite ajouté : « Il sait pourquoi il ne joue pas. Il doit faire un bond en avant encore plus fort. Il doit décider s’il veut devenir un grand joueur avec le potentiel qu’il a ou rester tel qu’il est. »

🔹Les relations entre Roberto De Zerbi et Leonardo Balerdi sont plus distantes depuis quelques semaines. L’italien lui a récemment reproché un manque d’autorité. Après la défaite à Lille, RDZ a reçu quelques joueurs individuellement, dont Balerdi, qui a saisi que sa situation… pic.twitter.com/wPzHapbvwf — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) December 15, 2025

Selon les informations de L’Équipe, les relations entre le coach et son capitaine se sont refroidies. Balerdi aurait mal vécu son passage sur le banc contre Toulouse, fin novembre, d’autant qu’il s’attendait à voir Nayef Aguerd ménagé en raison d’une pubalgie. Le défenseur marocain reste toutefois un titulaire incontesté, dont le leadership ne fait pas débat au sein du vestiaire.

À l’inverse, celui de Leonardo Balerdi est davantage discuté. Sa nervosité et certaines attitudes ont été relevées récemment, et Roberto De Zerbi lui reprocherait un manque d’autorité sur le terrain. Lors d’échanges individuels, le capitaine aurait compris que sa situation s’était fragilisée.

Malgré ce contexte, l’Argentin peut encore espérer des opportunités, notamment avec la CAN de Nayef Aguerd et la blessure persistante de Facundo Medina. Prolongé jusqu’en 2028, Leonardo Balerdi reste un enjeu sportif et patrimonial majeur pour l’OM, à un moment clé de sa trajectoire marseillaise.