OM : La réponse de Balerdi aux supporters

Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été les supporters qui ont vivement critiqué les joueurs pour une vidéo publiée de l’entraînement. Leonardo Balerdi apporte sa réponse.

Ce vendredi, l’OM a ouvert l’entraînement aux médias avant la conférence de presse. Comme à son habitude, le journaliste Karim Attab a publié quelques clichés de cette séance et une vidéo du début de cette dernière. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévues.

En effet, la vidéo a pris une tournure surprise ! Les supporters marseillais se sont mis à se moquer des joueurs et de leurs échanges sur le terrain d’entraînement, jugeant notamment la faiblesse technique. Leonardo Balerdi, en voyant cette déferlante, a pris la parole sur son compte X.

A LIRE AUSSI : Mercato OM: la mise au point de Rennes concernant Truffert !

« Vous parlez beaucoup de cette vidéo, ce sont les premières minutes de l’entraînement. Où nous pouvons rire et profiter un peu entre tous, précise Leonardo Balerdi sur son compte X ce samedi. Ensuite, nous changeons le rythme, et l’entraîneur et nous sommes les premiers à exiger un rythme élevé et de match. Ne croyez pas tout ce qu’ils voient et disent. Allez l’OM ! »

Vous parlez beaucoup de cette vidéo, ce sont les premières minutes de l’entraînement. Où nous pouvons rire et profiter un peu entre tous. Ensuite, nous changeons le rythme, et l’entraîneur et nous sommes les premiers à exiger un rythme élevé et de match. * https://t.co/RZnZtmKrq6 — Leo Balerdi ⚡️ (@leoobalerdi5) January 20, 2024

Le message de Balerdi aux supporters

Le défenseur Léonardo Balerdi était en conférence de presse, il avait évoqué son rapport avec les supporters marseillais. Balerdi veut tout donner sur le terrain. « J’ai toujours senti cet amour du public, même si certains m’ont critiqué. j’ai senti qu’il m’appréciaient. je vais tout donner, ils sont toujours là pour nous, j’essaye d’être un supporter de plus mais sur le terrain. Je veux aussi qu’ils s’identifient à moi. »