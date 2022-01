OM : La réponse (sereine) de Longoria aux attaques d’Aulas !

Interrogé en marge de la conférence de presse de présentation de Sead Kolasinac, Pablo Longoria a évoqué le match à rejouer face à Lyon et la polémique lancé par Aulas…

Comme l’indique le journal l’Equipe, la rencontre Lyon – OM a été fixée au 1er février si l’OM se qualifie en Coupe de France contre Montpellier ou au 10 février en cas d’élimination. La première date n’arrange visiblement pas le club de Jean Michel Aulas. En effet, si le match devait se jouer le 1er février, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes ne devraient pas y participer et le président lyonnais accuse comme d’habitude l’OM de manipulation.

Interrogé sur ce thème, Pablo Longoria a répondu sereinement. Il faut rapeller que le club marseillais devra aussi se passer des services de Konrad et Gerson…

Chacun peut penser qu’il y a une stratégie… on a suivi les règles pour faire appel — Longoria

» La date du match Lyon – OM ? On accepte la décision, c’est la Ligue qui décide de fixer la date. Il place le match le plus près possible, c’est normal pour ne pas fausser la compétition. Il faut bien réfléchir, regardez Lille qui enchaîne. Ce n’est pas habituel de jouer trois matchs en six jours, il faut préserver les joueurs. Je comprends la difficulté de mettre tout le monde d’accord. Aulas ? Chacun peut penser qu’il y a une stratégie… on a suivi les règles pour faire appel. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

#Longoria : « Au niveau numérique, nous sommes bien. Les arrivées de Bakambu et Kolasinac nous renforcent mais ça dépend des mouvements dans les derniers jours » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 20, 2022

Ce mercredi, Peter Bosz, le coach lyonnais était en conférence de presse pour évoquer le derby face à l’AS Saint-Etienne. Il a également donné son sentiment sur ce dossier brulant…

« A mon avis c’est bizarre. Au milieu d’un championnat, il y a une date Fifa,. On est obligé de sortir les joueurs. Cela, je ne le comprends pas. Et puis cela fait pas mal de temps. Je me rappelle exactement la date. C’était le 21 novembre que l’on a joué, que l’on a joué trois minutes contre Marseille. On est plus, pff…Cela fait plus de deux mois et on n’a toujours pas de date. Je pense que c’est quand même un petit peu bizarre. Même aujourd’hui je ne sais pas quand on va jouer. Aucune idée. Ce sont deux bons joueurs donc si on n’a pas Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, Marseille sera content et nous non. » Peter Bosz – Source : Conférence de presse (19/01/2022)