OM : La révélation de Riolo sur McCourt

OM : McCourt explose, les joueurs “enfermés” à la Commanderie… la punition qui révèle la rupture totale

La fracture est désormais totale à l’OM. Humilié à Nantes (3-0) après avoir déjà sombré contre Nice et Lorient, Marseille s’est enfoncé dans une fin de saison chaotique qui a fait exploser les dernières digues en interne. Septième de Ligue 1 à deux journées de la fin, sorti des places européennes après avoir longtemps visé le podium, le club phocéen traverse une crise majeure. Et selon Daniel Riolo, la réponse de la direction est à la hauteur de la colère qui secoue aujourd’hui les étages de la Commanderie : Frank McCourt et Medhi Benatia auraient décidé de “faire payer” les joueurs.

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McCourt hors de lui après l’effondrement de l’OM

Samedi à Nantes, l’OM a probablement touché le fond. Battus 3-0 par une équipe en lutte pour son maintien, les Marseillais ont livré une prestation sans intensité, sans révolte et sans âme, symbole d’un groupe en rupture totale. Une nouvelle humiliation après plusieurs semaines de tensions, de stages, de mises au vert et de discours restés sans effet.

Sur RMC, Daniel Riolo a révélé l’ampleur de la colère en interne, en ciblant directement Frank McCourt. « Frank McCourt est très, très en colère. Lui aussi milite pour l’enfermement des joueurs », a affirmé le journaliste dans l’After Foot. Selon lui, le propriétaire américain ne supporte plus l’attitude d’un groupe jugé défaillant alors que la qualification européenne est en train d’échapper au club.

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“On va vous le faire payer” : la sanction qui en dit long

Toujours selon Daniel Riolo, la décision prise par les dirigeants marseillais est claire : maintenir les joueurs à la Commanderie pour les mettre face à leurs responsabilités. Une mesure forte, vécue comme une sanction directe après l’effondrement sportif du printemps.

« McCourt est pour l’enfermement… c’est comme une vengeance contre les joueurs. On va vous le faire payer, en gros. Vous êtes payés avec des énormes salaires, ce que vous faites est absolument honteux, on va vous faire payer », a poursuivi Riolo sur RMC. Une déclaration lourde, qui illustre le niveau de rupture atteint entre la direction et son vestiaire.

Le plus marquant dans cette séquence reste peut-être la fracture révélée avec Habib Beye. Toujours selon Riolo, l’entraîneur marseillais ne serait pas favorable à cette méthode, conscient qu’un groupe déjà coupé de son coach ne sera pas relancé par une punition supplémentaire.

À Marseille, la fin de saison prend désormais des allures de règlement de comptes.