OM : La sanction (clémente) est tombée pour Gueye !

Pape Gueye s’est fait expulser hier soir face au Stade Rennais à la 36ème minute de jeu pour un second carton jaune… discutable. Sa sanction suite à ce rouge est connue…

La Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a en effet annoncé un seul match de suspension pour Gueye. Une sanction plutôt clémente donc mais sans doute insuffisante pour apaiser les supporters marseillais…

L’énorme regret de ce match !

L’ex-Havrais était en train de réaliser une rencontre de très bonne facture mise en valeur par son joli but (24′). Physiquement, il sait s’imposer et techniquement, il a encore prouvé qu’il était au niveau avec notamment une transversale de toute beauté vers Thauvin (16′) ! Mais malheureusement il récolte deux jaunes dégainés par Turpin et deux fois de manière assez sévère étant donné les circonstances (faute rennaise au préalable sur le premier jaune puis Niang dans son dos sur le second). Il a décidément montré de belles choses ces dernières semaines, un peu gâchées par ce piège arbitrale vulgaire que lui ont tendu les rennais…