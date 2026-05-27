OM : « La situation du club est compliquée », Stéphane Richard déjà à l’œuvre pour lancer sa reconstruction

À peine nommé futur président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard est déjà pleinement plongé dans les dossiers brûlants du club phocéen. Présent ce mercredi à Marseille lors du lancement du club “Who’s Who” au siège de BFM Marseille Provence, l’ancien patron d’Orange a confirmé travailler activement en coulisses avant même sa prise de fonction officielle prévue le 2 juillet.

Dans un contexte particulièrement tendu après une saison ratée marquée par l’échec de la qualification en Ligue des champions, le départ de Medhi Benatia et les nombreuses interrogations autour de l’avenir d’Habib Beye, le futur homme fort de l’OM sait que le chantier s’annonce immense.

Grégory Lorenzi confirmé, Richard déjà en action

Lors de son intervention, Stéphane Richard a d’abord officialisé l’arrivée imminente de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. Mais surtout, il a dévoilé les premières lignes de sa méthode pour tenter de remettre de l’ordre dans un club en crise.

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« C’est une installation progressive, un peu en pointillés parce que je n’ai pas encore pris mon mandat mais je suis quand même ici de façon régulière. Je rencontre d’abord les salariés et les acteurs du club, c’est ma première priorité. Il y a quelques décisions qu’il faut prendre assez rapidement donc, je m’y consacre aussi. J’essaie de voir les différents aspects de la situation, du club et des décisions que ça va exiger dans les mois qui viennent. »

Très attaché à Marseille, où il a grandi, Richard a également insisté sur l’importance émotionnelle de cette nouvelle mission dans sa carrière.

« Pour un Marseillais – je ne le suis pas de naissance, mais de cœur – c’est forcément un moment particulier dans sa vie. Il arrive après un parcours déjà assez long et riche, cette proposition est un peu un cadeau mais je le vois aussi comme une mission. Chacun peut voir que la situation du club est compliquée. Elle a des côtés très positifs, il y a aussi beaucoup de défis à relever donc, je me sens en mission ici. »

“Ramener du calme et du sérieux” à l’OM

Conscient des fractures apparues ces derniers mois entre la direction, les supporters et le vestiaire, Stéphane Richard veut désormais reconstruire un OM plus stable et plus solide sur le long terme.

« Je veux rebâtir et reconstruire un club fort qui propose un spectacle magnifique à tous ceux qui aiment le foot, à commencer par les supporters pour qu’ils puissent se reconnaître à nouveau dans l’OM. Je veux réparer aussi un peu ces liens. Il y a beaucoup à faire mais pour moi, c’est une mission que je ne veux pas faire tout seul. Il faut que j’aie des gens dans mon entourage, d’où les recrutements qu’il faut faire dans l’immédiat. Je voudrais inscrire un peu ce projet dans la durée et essayer de ramener une forme de calme, de sérieux – ce qui ne veut pas dire que nous sommes ennuyeux – pour que l’OM puisse jouer son rôle de rayonnement. »

Avec la nomination imminente de Grégory Lorenzi, la future direction olympienne commence donc à prendre forme. Reste désormais à trancher les dossiers les plus sensibles : le choix du prochain entraîneur, la reconstruction de l’effectif et surtout la gestion d’une situation financière particulièrement délicate avant le passage devant la DNCG.