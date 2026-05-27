OM : Stéphane Richard officialise l’arrivée de Grégory Lorenzi et lance le nouveau projet marseillais

C’était attendu depuis plusieurs jours, c’est désormais confirmé. Le futur président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard, a validé publiquement ce mercredi l’arrivée imminente de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. Une nomination majeure qui marque le début de la reconstruction olympienne après une saison chaotique.

Invité lors du lancement du club “Who’s Who” au siège de BFM Marseille Provence, Stéphane Richard a confirmé que l’ancien dirigeant du Stade Brestois 29 allait bien rejoindre Marseille dans les prochaines heures.

« Oui, le nom qui circule actuellement dans la presse est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures. »

Cette déclaration acte définitivement l’arrivée de Lorenzi pour remplacer Medhi Benatia, dont le départ a été officialisé après plusieurs mois de tensions internes et une saison extrêmement agitée à la Commanderie.

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Lorenzi, l’architecte du renouveau brestois attendu à Marseille

À 42 ans, Grégory Lorenzi s’est forgé une solide réputation dans le football français grâce à son travail remarquable à Brest. Arrivé il y a une dizaine d’années au sein du club breton, l’ancien défenseur corse a participé à toutes les grandes étapes de la progression brestoise : remontée en Ligue 1, stabilisation dans l’élite puis qualification historique en Ligue des champions.

Sous sa direction, Brest a également multiplié les réussites sur le marché des transferts et dans le choix des entraîneurs, notamment avec Éric Roy.

L’OM espère désormais s’appuyer sur ce profil réputé calme, structuré et méthodique pour reconstruire un club profondément fragilisé ces derniers mois.

Un dossier totalement relancé face à Nice

Mais le dossier Lorenzi a connu plusieurs rebondissements avant d’aboutir à Marseille. Selon les informations évoquées ces derniers jours, le dirigeant brestois était en effet très proche de rejoindre OGC Nice.

Un accord avait même été signé avec le club azuréen, sous condition du maintien du Gym en Ligue 1. Finalement, le projet porté par Stéphane Richard et l’OM a convaincu Lorenzi de changer de direction au dernier moment.

Ce retournement de situation illustre déjà l’importance du rôle joué par le futur président marseillais dans cette nouvelle organisation.

Une immense reconstruction attend désormais l’OM

Avec l’arrivée de Lorenzi, Marseille lance officiellement un nouveau cycle. Le chantier s’annonce colossal : nomination d’un nouvel entraîneur après le départ d’Habib Beye, reconstruction d’un effectif marqué par de nombreuses tensions internes, ventes importantes pour répondre aux exigences financières de la DNCG et réduction massive de la masse salariale.

Dans ce contexte explosif, l’arrivée de Grégory Lorenzi apparaît comme l’une des premières pierres du futur OM version Stéphane Richard.