OM : la stat peu reluisante pour Habib Beye, une première depuis 2005…

Avec trois défaites sur ses sept premiers matchs, Habib Beye connaît un démarrage difficile sur le banc de l’Olympique de Marseille. Une série qui constitue le pire début pour un entraîneur marseillais depuis plus de vingt ans, selon les données historiques disponibles.

Un bilan qui interpelle pour Habib Beye

Arrivé avec l’ambition de stabiliser le projet sportif de l’Olympique de Marseille, Habib Beye se retrouve confronté à une dynamique délicate. Après sept rencontres toutes compétitions confondues, le technicien affiche déjà trois revers, un chiffre qui n’avait plus été observé à ce stade pour un entraîneur marseillais depuis 2005.

Ce départ contrasté s’inscrit dans un contexte de résultats irréguliers en Ligue 1, où l’OM peine à enchaîner. Malgré certaines séquences de jeu positives, l’efficacité et la constance font défaut, notamment face à des adversaires directs dans la course aux places européennes.

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Un doute pour la saison prochaine

À Marseille, l’exigence de résultats immédiats reste une constante. Le début de mandat de Habib Beye s’inscrit donc sous surveillance, d’autant que le club cherche à retrouver une stabilité après plusieurs changements récents sur le banc.

Ce type de statistique, bien que partielle, illustre les difficultés rencontrées dans la mise en place d’un projet de jeu cohérent. Elle ne préjuge toutefois pas de la suite de la saison, mais souligne l’urgence pour l’OM de redresser la barre rapidement afin de rester au contact des équipes de tête.

Dans les prochaines semaines, la capacité de Habib Beye à inverser cette tendance sera scrutée de près, alors que le calendrier propose plusieurs rendez-vous importants pour relancer la dynamique marseillaise.