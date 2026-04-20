OM : la stat qui fait mal à Beye… Rennes explose depuis son départ et dépasse Marseille !

C’est une donnée qui risque de faire beaucoup parler en cette fin de saison. Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période délicate, une comparaison directe avec le Stade Rennais relance totalement le débat autour de Habib Beye.

Le 9 février dernier, lorsque Beye quitte Rennes, le club breton est 6e, à 8 points de l’OM. Marseille compte alors 40 points, contre 31 pour Rennes. Deux mois plus tard, le scénario est totalement renversé.

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Rennes en feu, Marseille en chute

Depuis ce changement, Stade Rennais FC affiche une dynamique impressionnante. Sous l’impulsion de Franck Haise, les Bretons ont enchaîné 6 victoires, 1 nul et seulement 1 défaite. Résultat : 53 points au compteur aujourd’hui, soit un de plus que l’OM.

Autre statistique marquante : Rennes a inscrit 21 buts sur cette période, tout simplement le meilleur total de Ligue 1. Une efficacité offensive qui contraste fortement avec les difficultés marseillaises.

L’OM sort du Top 4, un tournant

Dans le même temps, Olympique de Marseille glisse dangereusement. Pour la première fois depuis la 5e journée, le club phocéen sort du Top 4. Un signal fort à quelques journées de la fin.

Ce renversement de dynamique pose forcément question. Entre choix sportifs, confiance du groupe et efficacité sur le terrain, l’écart s’est inversé en quelques semaines.

🚨 𝗥𝗘𝗡𝗡𝗘𝗦 𝗔 𝗜𝗡𝗦𝗖𝗥𝗜𝗧 𝟮𝟭 𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝟭 𝗗𝗘𝗣𝗨𝗜𝗦 𝗟𝗘 𝗗𝗘́𝗣𝗔𝗥𝗧 𝗗’𝗛𝗔𝗕𝗜𝗕 𝗕𝗘𝗬𝗘 : 𝗦𝗢𝗜𝗧 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗧𝗘𝗦 𝗟𝗘𝗦 𝗔𝗨𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘𝗦 𝗗𝗨 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗡𝗔𝗧 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗠𝗘̂𝗠𝗘 𝗣𝗘́𝗥𝗜𝗢𝗗𝗘. 🤯 Le Stade… pic.twitter.com/G5qtumXWSf — Actu Foot (@ActuFoot_) April 19, 2026

Une fin de saison sous très haute tension

À l’approche du sprint final, cette comparaison directe entre Rennes et l’OM symbolise parfaitement les tendances opposées. D’un côté, une équipe en pleine confiance. De l’autre, un club sous pression, en quête de réaction immédiate.

La lutte pour l’Europe est plus ouverte que jamais. Mais au vu de la dynamique actuelle, Marseille n’a plus le droit à l’erreur.