OM : La superbe initiative de Kassim Abdallah !

Ce jeudi 8 mai, le Palais des Sports de Marseille accueillera un tournoi de futsal pas comme les autres. Porté par l’ancien Olympien Kassim Abdallah, l’événement réunira de nombreuses figures emblématiques de l’Olympique de Marseille autour d’un objectif solidaire : venir en aide aux populations de Mayotte touchées par le cyclone Chido.



À l’initiative de ce projet caritatif, deux associations engagées, Maraude Treize de Cœur et Nayma, seront mises en lumière à travers cette journée solidaire. Sur le terrain, les supporters auront le privilège de retrouver des figures mythiques de l’OM, à l’image de Benatia, Papin, Ravanelli, Diawara ou encore Niang, réunies pour transformer leur notoriété en véritable élan de solidarité.

Un match symbolique pour une cause vitale



Le futsal servira donc ici de trait d’union entre nostalgie sportive et solidarité. À deux pas du Vélodrome, c’est tout un pan de l’histoire de l’OM qui se réunira sous un même maillot, celui de la bonne cause. Mehdi Benatia, Fabrizio Ravanelli, Basile Boli, Jean-Pierre Papin, Souleymane Diawara, Mamadou Niang, Benoît Cheyrou ou encore Romain Alessandrini répondent présents à l’appel lancé par Kassim Abdallah. L’ancien latéral marseillais, très impliqué dans l’aide aux sinistrés de Mayotte, espère que cet élan collectif touchera le public marseillais et mobilisera largement autour de cette cause.

🔹Les jeunes du centre de formation de L’OM ont effectué une maraude initiée par Kassim Abdallah 🇰🇲 👏#TeamOM 🔵⚪ pic.twitter.com/tKXytE3XsO — GP013 (@Gp_013) October 1, 2024



Ce tournoi, bien plus qu’un simple rendez-vous sportif, s’annonce comme un moment fort de l’année marseillaise. Entre retrouvailles mythiques et soutien concret, les légendes de l’OM prouvent qu’elles savent toujours marquer là où ça compte vraiment : dans le cœur des gens.

Pour seulement 5 euros, venez vivre cet événement unique. Les places sont disponibles dès maintenant sur le site de la billetterie :

Billets pour SPORT CITOYEN – Tournoi Caritatif | Tickie

a lire aussi : Genesio (LOSC) doit faire avec 4 absents dont 2 importants face à l’OM !