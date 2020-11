OM : La technique d’Alvaro pour que les supporters arrêtent de mettre des survêtements ou maillots d’autres clubs !

Ce dimanche dans un entretien accordé à Canal +, Alvaro Gonzalez a raconté une anecdote sur un supporter de l’OM qui l’a interpellé avec le survêtement d’Arsenal…

Ce n’est un secret pour personne, plusieurs habitants de la ville de Marseille portent des survêtements et maillots d’autres clubs. Il y a quelques années, les groupes de supporters de l’OM ont d’ailleurs affiché dans le Vélodrome des messages pour interdire les vêtements provenant d’autres clubs.

Je lui ai alors proposé de lui offrir un mailloT — ALVARO

Alvaro Gonzalez a eu l’expérience en allant dans la boutique de l’OM situé au pied du Stade Vélodrome. Le défenseur espagnol a trouvé une technique pour que ce supporter porte la tunique marseillaise !

« Avant le confinement, je suis allé dans une boutique du club, celle du Vélodrome . Il y avait un jeune avec le survêtement d’Arsenal et il me dit : ‘Alvaro, j’aime l’OM ». Je lui réponds : ‘Tu aimes l’OM et tu te balades avec le maillot d’Arsenal ?’ Je lui ai alors proposé de lui offrir un maillot. Je lui ai offert et il l’a mis devant le Stade. « J’aime l’OM et je porte un maillot d’Arsenal ! » Non ! Je lui ai dit : non tu dois le changer. Et il l’a fait ! »Alvaro Gonzalez – Source : Canal +