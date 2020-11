OM : MacHardy veut que Villas-Boas « ouvre les yeux » sur un joueur en particulier…

Titularisé par André Villas-Boas ce samedi face au FC Nantes, Michaël Cuisance a séduit Jonatan MacHardy qui espère maintenant le voir à tous les matchs de l’OM.

Ce samedi dans l’After sur RMC, Jonatan MacHardy a affirmé avoir été convaincu par Michaël Cuisance à ce poste de numéro 8 lors de la victoire face au FC Nantes.

Le milieu de terrain prêté par le FC Bayern Munich n’a pas vraiment eu sa chance depuis le début de saison mais le chroniqueur de la radio spécialisé espère que Villas-Boas va le conserver dans son onze.

« Il y a plusieurs choses qui m’ont plu sur ce match contre Nantes. La première, c’est la réaction de certains joueurs, même si l’opposition était très faible. À commencer par Payet que l’on a beaucoup critiqué, mais qui a montré une certaine forme sur une partie du match. Villas-Boas est un homme très intelligent, mais n’est pas forcément un grand entraîneur. Je ne comprends pas sa gestion de Cuisance depuis le début de la saison… Il a fallu la blessure tardive de Sanson pour voir Cuisance au milieu de terrain, sinon, il n’aurait pas été aligné… Cuisance a enfin joué à son vrai poste, celui de milieu relayeur. J’espère que ce match-là va servir à Villas-Boas, il faut qu’il ouvre les yeux maintenant. Il doit maintenir cette composition d’équipe sur la série de matchs à venir. Marseille, ce n’est pas brillant, mais ça suffit tellement la L1 est pathétique… » Jonatan MacHardy – Source : After sur RMC (28/11/20)



