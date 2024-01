Voici un extrait de notre dernière émission, Débat Foot Marseille, avec notre consultant Jean-Charles De Bono et notre invité Cyril Chabanier, président de la CFTC. On revient sur les rumeurs de départ de Pablo Longoria avec les précisions de Benjamin Courmes !

Avec le départ de Pedro Iriondo, on parle de plus en plus de celui de Pablo Longoria ! Le président de l’Olympique de Marseille semble s’affaiblir en interne avec de nombreuses départs de personnes qui l’entouraient. Pour notre journaliste Benjamin Courmes, cela pourrait aller plus vite que prévu !

« Des rumeurs circulent effectivement sur son avenir. Bon, nous ce qu’on sait, c’est effectivement la tendance à un départ de Longoria même peut être d’ici la fin du du mercato. Ce qui serait étonnant. », explique le journaliste dans notre émission Débat Foot Marseille.

« On ne sait pas mais c’est une tendance forte, répond Cyril Chabanier. C’est clair que c’est une tendance forte à son départ et tout ton entourage qui part au bout d’un moment, tu peux pas rester. Après, je suis pas certain qu’il faille qu’il parte avant la fin du mercato ou en cours de saison. Je ne pense pas qu’on soit maintenant à quatre mois près et ce n’est pas le travail du président qui va se faire en février, mars, avril qui va être important. Après, il ne faudrait pas non plus qu’il parte en juin juillet, Un président, Ça participe au recrutement. Il faut préparer la saison suivante. Mais en tout cas, il n’y a pas. Il n’y a pas d’urgence. »