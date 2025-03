OM : La tendance se confirme pour le RC Lens…

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille affrontera le RC Lens en Ligue 1. Pour ce match important, les Nordistes viendront au Vélodrome sans pas mal de titulaires…

Pour la rencontre entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille qui aura lieu ce samedi soir, Will Still devra faire sans plusieurs joueurs. Pour ce déplacement au Stade Vélodrome, le RC Lens devra faire face à plusieurs absences de taille. En défense, Jhoanner Chavez (blessure à la cheville) et Facundo Medina (suspendu) manqueront à l’appel. Au milieu de terrain, Neil El Aynaoui (touché à la cuisse) et Angelo Fulgini (suspendu) ne seront pas disponibles.

En attaque, les Sang et Or devront se passer de Rémy Labeau-Lascary (forfait jusqu’à la fin de la saison en raison d’une blessure au genou), de M’Bala Nzola (suspendu) ainsi que de Martin Satriano (touché au genou, avec une date de retour incertaine). Le gardien Denis Petric, gêné physiquement, est également incertain pour cette rencontre. À noter que le milieu de terrain Jérémy Agbonifio reste lui aussi incertain, en raison d’une blessure musculaire. Franck Haise devra donc composer avec un effectif réduit face à l’OM, qui tentera d’en profiter pour s’imposer à domicile.

On connaît l’arbitre pour le choc face au RC Lens !

Pour ce match important, la LFP a annoncé le nom de l’arbitre qui officiera. Il s’agit de Thomas Léonard pour le poste d’arbitre principal. A la VAR, Jérôme Brisard et Christian Guillard seront en poste.

A LIRE AUSSI : OM : Rongier ? « c’est bien pour Bennacer » pour ce consultant RMC !

Olympique de Marseille – RC Lens (samedi, 21h05)

Arbitre principal : Thomas LEONARD

Arbitres assistants : Thomas LUCZYNSKI et Julien HAULBERT

4e arbitre : Mikael LESAGE

Arbitres assistants vidéo : Jérôme BRISARD et Christian GUILLARD