OM : La tension monte entre Igor Tudor et le vestiaire marseillais

La nouvelle défaite de l’OM contre le Milan AC en match amical dimanche a fait naitre de nouvelles tensions. Igor Tudor semble de plus en plus isolé au sein de son vestiaire.

L’OM a conclu sa pré-saison par une nouvelle défaite contre Milan, la troisième en cinq matchs de préparation. L’enthousiasme affiché par les supporters la saison dernière laisse aujourd’hui la place à l’inquiétude alors que le championnat reprend dans une semaine. En plus des joueurs sortis sous les huées de l’Orange Vélodrome, c’est Igor Tudor qui se retrouve au cœur de la tempête. Le nouvel entraineur choisi par Pablo Longoria pour prendre la succession de Jorge Sampaoli connait bien des difficultés depuis son intronisation.

Les cadres exigent une réunion de crise?

Après le départ de son entraineur adjoint Mauro Camoranesi et ses accrochages avec Jordan Amavi et Gerson, la tension monte entre Tudor et ses joueurs. L’entraineur croate ne parviendrait pas à faire passer son message à son groupe. Selon le média BeFootball, les cadres du vestiaire, Dimitri Payet en tête, ne valident pas leur nouveau coach. Le numéro 10 marseillais aurait même demandé à s’entretenir avec son président. La Provence confirme cette information et ajoute que le vestiaire espèrent plus de pédagogie de la part de leur entraîneur.

à lire aussi : OM : « La saison n’a pas commencé que c’est déjà plus que catastrophique… »

👉🏼Plusieurs joueurs, dont Dimitri Payet, ont demandé à voir Pablo Longoria pour discuter de l’ambiance actuelle et essayer d’apaiser les choses. Au sein du vestiaire, on estime que Igor Tudor devrait faire preuve de plus de pédagogie. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/hvUqyQZ6qw — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 1, 2022

Milan n’était pas mieux préparé mais juste meilleur ! — Tudor

Igor Tudor était en conférence de presse pour évoquer cette défaite sur le score de 2-0. Le coach croate ne passe pas par quatre chemins pour expliquer cette rencontre : il y avait une différence de niveau.

A LIRE AUSSI : OM – Milan (0-2) : Les buts, un carton rouge, Blanco évite une fessée…

« Je suis d’accord avec vous, on a des connu des difficultés évidentes. On a affronté une équipe de haut niveau qui a fini devant l’Inter et la Juve la saison passée. Il y a un écart entre les deux équipes, surtout en première mi-temps. On a été un peu meilleur en seconde période. Mais on n’était pas prêt à affronter ce genre d’équipe. L’équipe du Milan était plus forte, tout simplement. Pas mieux préparée. Ce n’est pas un problème de préparation, c’est un problème de niveau, il faut être réaliste, il y a un écart entre les deux équipes. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (31/07/22)