OM : Le terrible enchainement de Pavard…

L’OM s’est incliné 2-1 à Lens après avoir ouvert le score par l’inévitable Mason Greenwood. Une deuxième défaite cette semaine après celle face au Sporting. Voici la note et l’appréciation de Benjamin Pavard lors de cette rencontre disputée à Bollaert.
Lens a renversé Marseille (2-1) au terme d’un match intense et disputé à Bollaert. L’OM avait pourtant ouvert le score grâce à Mason Greenwood, auteur d’une frappe enroulée magnifique à l’entrée de la surface, son 7e but de la saison. Mais les Lensois ont rapidement réagi : Odsonne Édouard a égalisé sur penalty après une faute de Benjamin Pavard, confirmé par la VAR. Le défenseur marseillais a ensuite vécu une soirée cauchemardesque, marquant contre son camp au retour des vestiaires sur un corner lensois. Ce but malheureux de Pavard a offert la victoire au Racing Club de Lens, solide dans l’engagement et opportuniste sur les coups de pied arrêtés.
Malgré une possession de 68 % et 17 tirs (seulement 3 cadrés), les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas réussi à inverser la tendance, butant sur un excellent Robin Risser et une défense lensoise compacte. Geronimo Rulli a longtemps maintenu l’espoir, notamment en repoussant une frappe de Mamadou Sangaré en toute fin de match. Mais les Lensois ont tenu bon jusqu’au bout, portés par un public incandescent. Avec cette victoire, Lens passe devant Marseille et grimpe à la 2e place du classement, confirmant son retour en forme. L’OM, désormais troisième, manque l’occasion de reprendre la tête du championnat et devra vite se remobiliser avant la prochaine journée.
La note de Benjamin Pavard : 2.5 / 10
LENS 2-1 MARSEILLE 👀
Pavard scores an own goal! 🥅 pic.twitter.com/gIVRz16wC4
— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 25, 2025
Son appréciation
Semaine noire pour le champion du monde 2018. Déjà fautif à Lisbonne face au Sporting, Pavard a de nouveau sombré à Bollaert. Mal inspiré, il concède un penalty évitable sur une intervention maladroite devant Édouard (23e), avant d’être malheureux sur le second but lensois, en déviant le ballon dans son propre but (53e). Pris dans le rythme et le pressing adverses, le défenseur marseillais a souvent semblé à contretemps, en difficulté dans les duels comme dans la relance. Remplacé par Nadir à l’heure de jeu (61e), il quitte la pelouse tête basse, conscient d’avoir vécu une nouvelle soirée à oublier. Un match où rien ne lui a souri, et qui prolonge une série préoccupante, il s’est d’ailleurs excusé sur Instagram après la rencontre.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|3/10
|
Impliqué sur les deux buts du Sporting Portugal (1-2, mercredi), l’ancien Lillois a poursuivi sa semaine cauchemardesque en provoquant le penalty d’Odsonne Édouard (23e), qu’il a maladroitement taclé. Buteur contre son camp (2-1, 53e) pour finir son calvaire, il a été remplacé par Nadir (61e).
|Note de La Provence
|2/10
|
Terrible semaine pour le champion du monde. Déjà coupable à deux reprises face au Sporting, Pavard a récidivé ce samedi, à Bollaert. Il provoque d’abord un penalty en crochetant Edouard (19). Malheureux, il finit par placer Lens en tête avec un but contre son camp (53). Remplacé par Nadir (61).
|Note de Maxifoot
|2/10
|Cauchemar prolongé pour le défenseur polyvalent français. Déjà impliqué sur les deux buts encaissés à Lisbonne face au Sporting, le champion du monde 2018 a de nouveau été malheureux à Bollaert : penalty concédé pour une faute sur Édouard, puis but contre son camp sur corner. Un match à oublier, tant dans les choix que dans les duels.
|Note de FootMercato
|2/10
|Si Emerson avait capté les attentions après le revers à Lisbonne, le champion du monde 2018 avait aussi connu un match compliqué, lui qui avait contré le ballon sur le second but du Sporting. Attendu ce soir, il aura été à nouveau en difficulté, commettant cette faute sur Odsonne Édouard – sanctionné d’un carton jaune – qui a mené à l’égalisation lensoise (19e). Sa sortie haute a mené à un contre artésien, qui aurait pu faire mal sans l’intervention d’Emerson (31e). Son calvaire a continué au retour des vestiaires puisqu’il détourne un ballon de Thomasson dans la cage de Rulli (53e). Son calvaire se termine à l’heure de jeu, remplacé par Bilal Nadir (60e).