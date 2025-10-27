OM : Le terrible enchainement de Pavard…

L’OM s’est incliné 2-1 à Lens après avoir ouvert le score par l’inévitable Mason Greenwood. Une deuxième défaite cette semaine après celle face au Sporting. Voici la note et l’appréciation de Benjamin Pavard lors de cette rencontre disputée à Bollaert.

Lens a renversé Marseille (2-1) au terme d’un match intense et disputé à Bollaert. L’OM avait pourtant ouvert le score grâce à Mason Greenwood, auteur d’une frappe enroulée magnifique à l’entrée de la surface, son 7e but de la saison. Mais les Lensois ont rapidement réagi : Odsonne Édouard a égalisé sur penalty après une faute de Benjamin Pavard, confirmé par la VAR. Le défenseur marseillais a ensuite vécu une soirée cauchemardesque, marquant contre son camp au retour des vestiaires sur un corner lensois. Ce but malheureux de Pavard a offert la victoire au Racing Club de Lens, solide dans l’engagement et opportuniste sur les coups de pied arrêtés.

Malgré une possession de 68 % et 17 tirs (seulement 3 cadrés), les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas réussi à inverser la tendance, butant sur un excellent Robin Risser et une défense lensoise compacte. Geronimo Rulli a longtemps maintenu l’espoir, notamment en repoussant une frappe de Mamadou Sangaré en toute fin de match. Mais les Lensois ont tenu bon jusqu’au bout, portés par un public incandescent. Avec cette victoire, Lens passe devant Marseille et grimpe à la 2e place du classement, confirmant son retour en forme. L’OM, désormais troisième, manque l’occasion de reprendre la tête du championnat et devra vite se remobiliser avant la prochaine journée.

La note de Benjamin Pavard : 2.5 / 10

LENS 2-1 MARSEILLE 👀 Pavard scores an own goal! 🥅 pic.twitter.com/gIVRz16wC4 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 25, 2025

Son appréciation

Semaine noire pour le champion du monde 2018. Déjà fautif à Lisbonne face au Sporting, Pavard a de nouveau sombré à Bollaert. Mal inspiré, il concède un penalty évitable sur une intervention maladroite devant Édouard (23e), avant d’être malheureux sur le second but lensois, en déviant le ballon dans son propre but (53e). Pris dans le rythme et le pressing adverses, le défenseur marseillais a souvent semblé à contretemps, en difficulté dans les duels comme dans la relance. Remplacé par Nadir à l’heure de jeu (61e), il quitte la pelouse tête basse, conscient d’avoir vécu une nouvelle soirée à oublier. Un match où rien ne lui a souri, et qui prolonge une série préoccupante, il s’est d’ailleurs excusé sur Instagram après la rencontre.

