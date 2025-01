OM : La terrible stat’ qui accable Brassier !

L’Olympique de Marseille poursuit sa série de contre-performances en Ligue 1, après avoir concédé un match nul contre Strasbourg (1-1) la semaine dernière. Ce dimanche, les hommes de Roberto De Zerbi ont encore perdu des points sur la pelouse de l’OGC Nice, subissant une défaite 2-0. Lilian Brassier est dans l’œil du cyclone !

Alors qu’ils occupent toujours la deuxième place derrière le PSG, les Olympiens ont raté l’occasion de creuser l’écart avec leurs poursuivants. Cette nouvelle déconvenue a été marquée par une prestation défensive alarmante, notamment celle de Lilian Brassier, qui a une nouvelle fois manqué sa performance.

Brassier fautif sur les deux buts adverses

Lors de la défaite contre Nice, Lilian Brassier a de nouveau été au cœur de la tourmente. Dès le début du match, une relance mal assurée a permis à Guessand de s’introduire dans la surface. En tentant de sauver son équipe de l’ouverture du score, Brassier n’a pu éviter l’erreur fatale (7e minute). Cette série de fautes techniques a plombé sa prestation, avec 11 ballons perdus et seulement 33% de duels remportés. Sa présence dans le duel aérien sur l’action menant au deuxième but niçois n’a pas été suffisante, et l’OM a vu son défenseur central être remplacé à la 60e minute.

Lilian Brassier sur le premier but niçois. 🫣 📹 @Ligue1_ENG pic.twitter.com/QzDYqMJPYB — Football Actu (@FootActu_2) January 26, 2025

Un bilan catastrophique pour l’OM avec Brassier titulaire

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : l’Olympique de Marseille n’a récolté qu’un seul point lors de ses cinq derniers matchs en Ligue 1 lorsque Lilian Brassier a été titularisé. Cela témoigne des difficultés défensives récurrentes auxquelles l’OM doit faire face en l’absence d’une défense solide. Les cinq dernières titularisations de Lilian Brassier avec l’OM sont un véritable fardeau. En effet, l’OM n’a remporté aucun des matchs dans lesquels le défenseur a débuté :

Strasbourg (1-0)

Paris (0-3)

Auxerre (1-3)

Strasbourg (1-1)

Nice (0-2)

Roberto De Zerbi : Brassier s’est loupé

Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, a pointé du doigt la défaillance de son équipe, en particulier sur le premier but concédé : « On a concédé le premier but d’une très mauvaise manière. On a trop souffert. J’ai une vraie considération pour mes joueurs, mais une défaite comme ça peut être importante ». Cependant, l’entraîneur n’a pas manqué de critiquer le défenseur central en conférence de presse. « Il (Brassier) s’est loupé, mais pas parce qu’on lui demande de faire le jeu, c’est une erreur qu’il a commise et tant que je suis là, les défenseurs centraux devront jouer. Si ça ne leur plaît pas, ils pourront faire le match sur le banc ou en tribunes ». Cette déclaration pourrait remettre en question la place de Brassier dans le 11 de départ, notamment en vue du prochain match crucial contre l’OL, au Vélodrome.

Conclusion

Lilian Brassier est dans une période difficile avec l’OM, et ses performances récentes ne lui permettent pas de convaincre son entraîneur ni ses supporters. Un possible départ lors des derniers jours du mercato va agité l’actualité…