OM : « La thèse du 12ème homme ne tient plus »

Denis Balbir a écrit un édito sur le blog But Football Club pour revenir sur les récents matchs de l’OM. D’après lui, le 12e homme qui caractérise si bien l’avantage des Marseillais au Vélodrome ne tient plus.

On dit souvent que l’Olympique de Marseille et le Stade Vélodrome possèdent la meilleure ambiance de France. Ces derniers mois, les supporters ont été plus que présents avec des affluences records à chaque match. Pourtant, les joueurs n’arrivent pas à se défaire de la pression à domicile et on perdu des points précieux.

La meilleure équipe de France loin de ses bases… et l’une des pires depuis quelques temps dans son stade — Balbir

Denis Balbir décrypte souvent l’actualité du club marseillais pour le site But Football Club. Le journaliste ne valide plus la théorie du 12e homme et l’apport des supporters au Vélodrome.

« Il n’en est pas de même pour l’OM qui, avec ce qui s’est passé en Coupe d’Europe et en Coupe de France, n’a vraiment d’autres choix que de finir deuxième de Ligue 1. L’exigence du public (qui est pourtant très patient cette saison compte-tenu des résultats à domicile…) semble peser sur les hommes d’Igor Tudor. La thèse du 12ème homme ne tient plus. Alors que jouer tous les matchs devant 60 000 personnes devrait être une force, c’est devenu la faiblesse de cet OM cette saison. Marseille est aujourd’hui la meilleure équipe de France loin de ses bases… et l’une des pires depuis quelques temps dans son stade. Ces difficultés tiennent aussi beaucoup du jeu proposé par l’OM. Pour eux, c’est plus facile à l’extérieur, avec des possibilités de contres et une vraie capacité à faire bloc. L’animation prônée par Igor Tudor, qui est un rouleau-compresseur et réclame beaucoup d’énergie, se prête moins aux adversaires qui ont compris qu’en jouant bloc bas et en les laissant poser le jeu, il était possible de faire dérailler cette équipe. La course à la Ligue des Champions s’est quand même bien compliquée pour l’OM » Denis Balbir – Source : But Football Club (03/04/23)