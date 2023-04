OM : Le club marseillais est-il capable de profiter d’un ratage du PSG ?

Après la défaite du PSG ce week-end contre Lyon (0-1), l’Olympique de Marseille est revenu à six points des parisiens. Sur le plateau de DFM, Nicolas Filhol doute des ressources des joueurs marseillais et de la capacité de l’OM à lutter avec Paris pour le titre.

La nouvelle défaite du Paris-Saint-Germain en Ligue 1 ce week-end contre Lyon (0-1) a permis à l’Olympique de Marseille de réduire l’écart avec son rival au classement. Le club de la capitale ne compte plus que six points d’avance sur les Phocéens et sur le RC Lens. Cet écart aurait pu être encore moins grand si l’OM était parvenu à battre Montpellier vendredi (1-1). Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol doute de la capacité des marseillais à concurrencer le PSG malgré sa méforme actuelle.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : La décision a été prise par Manchester United pour Bailly?

Pas sûr que l’OM arrive à concurrencer Paris

« La dynamique n’est pas bonne. Sur les derniers matchs, tu fais mal nul à domicile contre Strasbourg, tu ramènes une victoire de Reims où tu t’en sors très bien. Ils tapent deux fois les poteaux. À Rennes, c’est la même chose. Ils gagnent à l’extérieur avec beaucoup de réussite. Et vendredi, tu perds encore deux points à domicile contre Montpellier. La dynamique est négative, en terme de jeu proposé, c’est assez pauvre. Ce qui m’inquiète, c’est que Paris peut potentiellement tomber encore en championnat mais vu les derniers matchs, je ne suis pas certain que l’OM ait la capacité d’aller les chercher. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (03/04/2023)

Si l’OM gagne 8 matchs sur 10, ils ne seront pas loin

« Je pense que ça dépend plus de l’OM. Sur les 10 derniers matchs de l’OM, s’ils arrivent à en gagner 8 sur 10, ils ne seront pas très loin. Que le PSG perde 2 des 3 prochains matchs, contre Lyon, Nice et Lens, cela ne m’étonnerait pas. Sur la fin de saison, ils vont avoir un paquet de joueurs blessés, d’autres complètement démobilisés. S’ils refont des matchs comme contre Strasbourg où ils mènent 2-0, c’est dans la poche, mais qu’ils se font reprendre, ils seront loin à la fin. » Daniel Riolo – Source : After Foot (21/03/2023)