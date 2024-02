OM : L’accueil du Vélodrome s’annonce volcanique !

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille reçoit le Shakhtar Donetsk en Europa League. D’après les informations de L’Equipe, l’accueil des supporters risque d’être chaud !

L’OM vit une saison très compliquée. Les Marseillais vivent leur quatrième expérience avec un coach cette saison en la personne de Jean-Louis Gasset après le départ de Gennaro Gattuso. Le ras le bol du côté des supporters commence à se faire ressentir.

En effet, comme l’explique L’Equipe ce jeudi dans son édition, le Vélodrome risque de gronder. Des banderoles sont prévues pour protester contre l’instabilité actuelle du club et la saison cauchemardesque qui est en train d’être vécue. Les Olympiens ont besoin d’un résultat ce jeudi contre le Shakhtar et ne devront donc être pétrifiés par l’accueil qui se prépare.

Blanco (ou Lopez)

Mbemba Gigot Meite

Clauss Ounahi Kondogbia Merlin

Harit

Ndiaye (ou Moumbagna) Aubameyang

« Pancho m’a parlé du système en 3-5-2. On a regardé les matchs en 4-3-3. J’ai regardé dans laquelle ils se sentent le plus à l’aise. Mais ce qui compte, c’est l’animation, rappelle Gasset devant les journalistes. Si on perd un duel à la dernière minute, ce n’est pas à cause du dispositif. C’est mental, c’est l’agressivité… Le moindre détail est important. Ils s’en rendent compte parce qu’ils sont malheureux d’avoir perdu Gattuso, leur mentor »

#Gasset : « Pancho m’a parlé du système en 3-5-2. On a regardé les matchs en 4-3-3. J’ai regardé dans laquelle ils se sentent le plus à l’aise. Mais ce qui compte, c’est l’animation. Si on perd un duel à la dernière minute, ce n’est pas à cause du dispositif. C’est mental, c’est… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 21, 2024

A LIRE AUSSI : OM : Le remerciement spécial de Gasset à Pancho