OM: L’Ajax galère, Brighton régale, l’AEK démarre doucement…

L’Olympique de Marseille débutera sa campagne de Ligue Europa ce jeudi avec un déplacement à Amsterdam pour défier l’Ajax. Le club phocéen a concédé un bien triste 0-0 ce dimanche face à Toulouse lors de la 5e journée de Ligue 1. De son côté, le club néerlandais s’est incliné 3-1 sur la pelouse de Twente et vit un début de saison compliqué (12e au classement) contrairement à Brighton qui continue d’impressionner en Premier League.

A lire : OM : Correa, une attitude vraiment dérangeante !

L’OM se déplacera à Amsterdam pour affronter l’Ajax en ouverture de la phase de poules de la Ligue Europa. Les Olympiens ont concédés un match nul et vierge face à Toulouse lors de la 5e journée de Ligue 1. De son côté, le club néerlandais s’est incliné 3-1 sur la pelouse de Twente et vit un début de saison difficile avec une douzième place au classement.

A LIRE AUSSI: OM : » C’est l’entraîneur qu’il faut changer, on utilisait le 4-4-2 en 2013″ lâche un supporter marseillais remonté !

À l’inverse, Brighton régale la Premier League avec son football chatoyant. L’équipe dirigée par Roberto de Zerbi s’est offert une nouvelle démonstration collective ce week-end à Old Trafford face à Manchester United (1-3). Les Seagulls pointent à la cinquième place du classement avec un bilan de 4 victoires et 1 défaite.

FT: ANOTHER BIG WIN AT OLD TRAFFORD! 🤩

[1-3] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/P8CMT2Fmap

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 16, 2023