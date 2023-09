L’Olympique de Marseille a concédé le match nul et vierge (0-0) face à Toulouse lors de la 5e journée de Ligue 1. Les Olympiens sont restés muets malgré un poteau de Valentin Rongier (57e) et un coup franc de Jonathan Clauss sur la barre transversale (78e). Une contre-performance qui a provoqué la colère des supporters marseillais.

« C’est la crise. Avec Marcelino, il n’y a aucun jeu. Qui joue encore en 4-4-2 aujourd’hui ? Le football évolue »

« Je peux vous dire que c’est la crise. Avec Marcelino, il n’y a aucun jeu. On utilisait le 4-4-2 en 2013, le football évolue. On n’en peut plus de ce système. Aucun joueur n’est fait pour ce schéma, a affirmé un fan de l’OM après la rencontre. C’est l’entraîneur qu’il faut changer, qui joue en 4-4-2 encore aujourd’hui ? Comment est-ce possible qu’un club comme Toulouse se procure plus d’occasions que nous ?, s’est-il interrogé. On arrive pas à marquer, on dirait que les joueurs ont la chiasse devant les cages. On va affronter l’Ajax, le PSG et Brighton. On va se faire massacrer par les trois. Il n’y a aucun monde où on gagne fcae à Brighton. L’Ajax c’est jouable mais bon… Et pourquoi Ounahi ne joue pas ?, a ajouté le jeune supporter marseillais.