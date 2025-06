OM : L’anecdote de Di Meco sur la victoire du PSG en Ligue des Champions…

Le PSG a enfin remporté sa première Ligue des Champions au terme d’une finale maîtrisée face à l’Inter Milan. Cependant, Eric Di Meco aura préféré ne pas regarder le match, n’apprenant donc le résultat que le lendemain matin.

Le sacre du PSG en Ligue des Champions aura marqué, en bien ou en mal, tous les passionnés de foot de France. Une première pour un club français depuis 1993, où l’OM avait remporté sa première Ligue des Champions. Et parmi les joueurs ayant joué la compétition du côté de l’OM, on retrouve un certain Eric Di Meco. Devenu consultant désormais, l’ancien olympien a avoué ne pas avoir regardé la finale, au micro du Super Moscato Show.

« J’ai appris le résultat dimanche à 10h du matin, c’est ma chérie qui regardait Instagram et qui me l’a dit. Samedi soir, là où je suis allé manger une pizza, les gens m’ont regardé avec l’air compatissant en me disant : ‘On est mieux là quand même‘. Mais à côté, il y avait un gamin qui regardait sur son téléphone et j’ai vu qu’ils avaient marqué un but rapidement. »

« J’ai appris le résultat le dimanche »

Une victoire qu’il n’aura donc apprise que le lendemain matin, alors que les supporters parisiens étaient encore de faire la fête dans Paris. « Ensuite, je suis rentré chez moi et black-out, on a même fait une heure de moto pour éviter qu’on soit trop tôt à la maison. Je l’ai donc appris dimanche matin. Quand ma chérie m’a dit le score, j’avoue que je suis allé voir pour avoir la confirmation. »

Une victoire qui restera longtemps dans les mémoires collectives tandis que Marseille n’est désormais plus le seul club français à avoir remporté la plus prestigieuse des coupes. Le sacre aura notamment permis à la France de garder sa 5ème place à l’indice UEFA, une bonne chose pour les clubs français. Pas sûr en revanche que cela soit vue comme un lot de consolation par tous.