OM : Larguet envoie un avertissement clair aux jeunes pros !

L’OM a décidé de miser sur sa formation. Le club a déjà officialisé 6 premiers contrats pros et d’autres pourraient suivre. Cependant, le directeur du centre de formation a tenu à avertir les nouveaux pros: le plus dur commence…

Dans un entretien accordé au média officiel du club, Nasser Larguet a prévenu les jeunes pros, il vont devoir être à la hauteur. Seuls ceux qui seront performants avec la N2 pourront prétendre à l’équipe première…

Le plus dur commence pour nos jeunes… On aura des exigences encore plus fortes — Larguet

« Ce qu’on a dit à nos jeunes, c’est de regarder ce qui se passait avec les pros et qu’on devait être à la hauteur et préparés à ça. A partir de la saison prochaine, ils auront intérêt à rentrer dans cet état d’esprit. On a eu la chance d’avoir un André Villas-Boas très sensible au travail de la formation, il a été l’instigateur de ce rapprochement lors des trêves internationales pour nous prendre les joueurs les plus méritants à l’entraînement. Il nous a fait un retour des forces et des faiblesses pour que l’on fasse des feuilles de route et de travail. Notre objectif, c’est de faire mieux que la saison qui vient de s’écouler. Le plus dur commence pour nos jeunes. On aura des exigences encore plus fortes. La N2 devra être bien meilleure qu’elle l’a été, c’est l’antichambre de l’équipe professionnelle. Seuls les joueurs qui seront performants avec la N2 pourront prétendre à toucher au plus haut niveau ». Nasser Larguet – source : OM.fr (187/06/2020)