Mercato OM : Larguet met la pression sur un minot !

«Il signe son premier contrat pro car il a un vrai potentiel. C’est un international avec un véritable potentiel de défenseur. Il est puissant, rapide, il a du peps avec une bonne technique mais je lui dit : «attention ! Tu n’es pas arrivé». Pour lui, c’est la saison ou jamais pour se dire «je mérite ce contrat professionnel et je vais aller chercher cette place». D’autant plus qu’il évolue au poste de latéral droit qui est un poste recherché. Il a toutes ses chances, tous les ingrédients : techniquement, physiquement mais il doit connecter dans sa tête ce qu’est le très haut niveau, et pas seulement le haut niveau… Il en est capable.»

Nasser Larguet – Source : OM