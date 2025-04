VAR : C’est officiel, il ne sera plus sur les matchs de l’OM !

Suite à une enquête de Massilia Zone, un opérateur VAR accusé de partialité en faveur du PSG a été écarté des matchs de l’OM. Le club marseillais avait demandé son retrait pour garantir un arbitrage plus équitable.

L’OM a obtenu gain de cause. Après des révélations du média indépendant Massilia Zone, un opérateur VAR, affichant publiquement son soutien au PSG sur les réseaux sociaux, ne sera plus désigné sur les matchs de Marseille ni sur ceux du club parisien.

Présent lors de plusieurs rencontres tendues entre l’OM et ses rivaux, sa présence avait soulevé des doutes sur son impartialité. Le club phocéen avait officiellement demandé son retrait, une décision saluée par Daniel Riolo, qui a rappelé l’importance de la neutralité dans l’arbitrage vidéo.

🚨Selon nos informations, depuis la publication de ce thread, l’opérateur en question n’officie plus sur les matchs du PSG et de l’OM. https://t.co/K6VnKbicoR — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 22, 2025

Cet opérateur VAR, reconnu pour son engagement pro-PSG, afficherait ouvertement son parti pris sur les réseaux sociaux. Le média indépendant Massilia Zone a révélé que cet opérateur, présent lors de nombreux affrontements tendus entre OM et ses adversaires, notamment au Parc des Princes, exhibe régulièrement des photos en soutien au club parisien. De plus, ses déclarations et publications renforcent l’inquiétude quant à son impartialité. Le journaliste Daniel Riolo souligne l’importance de préserver la neutralité de l’assistance vidéo. L’OM demande le retrait de cet opérateur afin de garantir un arbitrage équitable et conforme aux exigences du football professionnel.

Un supporter du PSG publiquement anti-OM au centre de la VAR depuis le début de saison ?! THREAD. pic.twitter.com/UPWsgbrsu3 — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 16, 2025

Le fait qu’un arbitre VAR soit un supporter du PSG, ça m’a énervé

Roberto De Zerbi a été interrogé sur la nomination de Monsieur Stinat pour le match AJA – OM, le coach n’est pas embêté par ce choix mais a part contre il est revenu sur la polémique autour de l’arbitre VAR : “Stinat désigné face à Auxerre ? Généralement, je ne sais même pas qui est l’arbitre. Je ne crois pas que les arbitres soient de mauvaise foi. J’espère qu’il fera un bon match et sera serein. Ce qui m’embête, c’est cette chose sur l’arbitre assistant vidéo du VAR. Si vous êtes supporter, vous êtes au stade. Le fait qu’un arbitre VAR soit un supporter du PSG, ça m’a énervé. On est tous égaux. Je n’ai jamais vu ça et c’est énervant pour nous et les supporters. Il faut en parler et éclaircir ce sujet.”