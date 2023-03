OM : L’argument ridicule de Jérôme Rothen sur les performances de Tudor

Sur RMC ce mardi dans son émission Rothen S’enflamme, l’ancien joueur du PSG a sorti un argument ridicule pour évoquer les performances de l’Olympique de Marseille.

Jérôme Rothen était sur RMC ce mardi dans son émission Rothen s’enflamme. L’occasion pour l’ancien joueur du PSG de revenir sur la défaite de l’OM face à Paris qui a eu lieu ce dimanche au Vélodrome. D’après lui, les Marseillais ne seraient pas aussi hauts dans le classement s’il y avait quelques équipes de très grand calibre en Ligue 1…

🗣️💬 @RothenJerome : « L’OM ne serait pas 2e s’il y avait 8 ou 9 grandes équipes en Ligue 1 » En direct du stand de la Région @hautsdefrance au Salon de l’agriculture. pic.twitter.com/s8Hrg1ayaT — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 28, 2023

Il ne serait jamais 2e au classement si jamais il y avait 8 ou 9 grandes équipes en Ligue 1 — Rothen

« La logique d’un entraîneur de haut niveau c’est de s’adapter un peu à l’adversaire. Ce n’est pas renier ses principes. Je ne demande pas ça à Tudor. Je lui demande de plus s’adapter qu’il ne le fait déjà et on voit dans les chiffres. Les chiffres contre les grosses équipes, ce n’est pas bon. Il ne serait jamais 2e au classement si jamais il y avait 8 ou 9 grandes équipes en Ligue 1. La réalité est que el couperet est arrivé sur les matchs de Ligue des Champions. Encore un fois, c’est arrivé vite au calendrier, il fallait lui laisser le temps de mettre en place son projet… La chance au produit. Dans le football, on ne laisse pas assez de temps aux joueurs et aux entraîneurs. On est intransigeants. On a même failli lui couper la tête à Tudor fin août parce que ça ne se passait pas bien avec le groupe, les salariés du club… Là on est obligés de constater par la force des choses qu’il est suivi par l’ensemble de son effectif, il fait l’unanimité à l’OM et c’est bien pour lui, il y a eu de la progression. Mais il doit aussi se remettre en question sur le fait que son équipe a du mal à prendre l’avantage sur de grosses équipes. » Jérôme Rothen – Source : RMC (28/02/23)