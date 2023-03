OM : Rongier clarifie les rôles du duo de choc qu’il forme avec Veretout !

Invité dans l’After sur RMC ce lundi soir, Valentin Rongier a répondu aux questions des journalistes de RMC. Le milieu de terrain de l’OM a notamment évoqué le duo qu’il forme avec Jordan Veretout.

L’Olympique de Marseille a pour capitaine Valentin Rongier depuis le début de cette saison. Le milieu de terrain débarqué de Nantes en 2019 a un profil polyvalent qui lui a permis d’avoir du temps de jeu avec tous les coachs qui ont pris le banc de l’OM depuis son arrivée.

Avec Igor Tudor, il a été attitré titulaire au milieu de terrain avec Jordan Veretout. Le coach croate semble faire confiance à cette doublette de choc qui sait mettre de l’impact physique, enchaîner les courses mais aussi apporter offensivement.

Veretout est un peu plus offensif que moi. Le coach le sait — Rongier

Valentin Rongier a été invité à évoquer sa collaboration avec l’ancien joueur de l’AS Roma dans l’After sur RMC ce lundi soir. Il explique le rôle bien précis de chacun dans ce système à deux milieux de terrain.

Les Rongetout? (Rire) C’est vrai qu’avec Jordan, on s’entend bien sur le terrain mais aussi en dehors. Ça fait longtemps que l’on se connaît, depuis le centre de formation du FC Nantes. On travaille bien ensemble. Quand je dis travailler, c’est parce que les gens nous considèrent comme des travailleurs, c’est ce qu’on est. On n’est pas avares d’effort, on se donne à fond sur le terrain. Je trouve aussi que l’on est complémentaires. Jordan est un peu plus offensif que moi. Le coach le sait. Il lui demande d’apporter plus offensivement et moi d’être un peu le régulateur. D’anticiper les pertes de balle et les phases défensives. » Valentin Rongier – Source : RMC, l’After Foot (27/02/23)