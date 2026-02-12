OM : L’ARRIVÉE DU FUTUR COACH QUASI BOUCLÉE ?

Après le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille s’active pour stabiliser rapidement sa situation sportive. À quelques jours de la réception de Strasbourg au Vélodrome, la direction olympienne avance sur le dossier du futur entraîneur.

Selon les informations de RMC Sport, la venue d’Habib Beye à l’OM serait désormais quasi bouclée. L’ancien défenseur international sénégalais, pressenti depuis plusieurs jours pour succéder à Roberto De Zerbi, ne sera toutefois pas présent sur le banc samedi contre Strasbourg, le temps de finaliser les derniers détails administratifs.

Toujours d’après RMC Sport, le principal point restant concerne un accord à trouver avec le Stade Rennais, son ancien club, sur les conditions de leur séparation. Une étape indispensable avant toute officialisation de son arrivée à Marseille.

Habib Beye bénéficie d’un soutien fort en interne. Son profil, sa connaissance de l’environnement marseillais et l’estime que lui portent certains dirigeants, dont Medhi Benatia, ont pesé dans la balance. Déjà envisagé lors du choix de l’entraîneur en 2024, le Sénégalais apparaît aujourd’hui comme la solution privilégiée pour relancer l’OM.