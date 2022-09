Mercato OM : Longoria pourra recruter en janvier, Gueye faire la Coupe du Monde !

Le Tribunal Arbitral du Sport a décidé de reporter l’audience qui devait juger l’affaire du transfert avorté de Pape Gueye à Watford et son transfert à l’OM. Initialement prévue en octobre, celle-ci a été décalée au mois de janvier.

Le milieu de terrain de l’OM, buteur ce mercredi en championnat lors de la victoire contre Clermont (1-0), est toujours dans l’attente de la décision du Tribunal Arbitral du Sport concernant son transfert avorté à Watford et sa signature à l’OM. Si l’audience était initialement prévue au mois d’octobre, celle-ci a été reportée en janvier 2023. L’Équipe explique que ce report va permettre à Pape Gueye, suspendu depuis, de disputer la Coupe du Monde au Qatar avec le Sénégal en novembre prochain. Également menacé dans le litige, l’OM pourra recruter lors du prochain mercato hivernal.

La direction marseillaise fixée en janvier 2023

Selon les informations du quotidien L’Équipe, les magistrats du TAS auraient déjà reçu les différentes pièces du dossier et les mémoires des différentes parties. Ces derniers devraient être entendus en janvier 2023 avant qu’un verdict ne soit rendu dans une affaire qui dure depuis plus de deux ans désormais. La direction marseillaise, qui considère Pape Gueye comme « un joueur de marché » pouvant encore être valorisé à l’avenir, s’est dit rassuré et attend désormais la décision du TAS.

