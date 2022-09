Mercato OM : Dieng à Nice, c’est pas (totalement) fini ! Acte 2 aujourd’hui ?

Tout proche de signer à Nice hier soir, Bamba Dieng n’a finalement pas pu s’engager avec le club azuréen. Un problème aurait été détecté lors de sa visite médicale. Le dossier ne serait toutefois pas complètement abandonné. Le transfert pourrait en effet se concrétiser aujourd’hui en tant que joker…

Enorme coup de théâtre hier soir dans les dernières secondes du mercato. l’attaquant de l’Olympique de Marseille Bamba Dieng n’a pas pu s’engager avec Nice avant la clôture du marché des transferts estival à 23h ce jeudi soir. Et pour cause, un problème au genou aurait été détecté lors de la visite médicale. Un problème que l’OM qualifiait de « mineur ». Le club phocéen croit encore à un possible transfert de l’international sénégalais ce vendredi en tant que Joker.

Une nouvelle visite médicale pourrait ainsi avoir lieu dans la journée. D’autres possibilités existent en France ou ailleurs à l’étrangers sur les marchés encore ouverts. Le feuilleton Pape Dieng est donc encore loin d’être terminé.

Il peut toujours signer à Nice, oui, en cas de tests complémentaires (on en saura plus ces prochaines heures) ou ailleurs en Ligue 1. En tant que joker maintenant. — Alexandre Jacquin (@AJac13) September 2, 2022

