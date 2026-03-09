OM : Laure Boulleau n’a pas du tout apprécié la banderole des supporters marseillais !

Après plusieurs désillusions cette saison, l’Olympique de Marseille fait face à une tension grandissante avec ses supporters. Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau a réagi aux banderoles insultantes déployées contre les joueurs marseillais lors du déplacement à Toulouse. La consultante comprend la frustration ambiante, mais estime que certaines limites ont été franchies.

Une colère grandissante autour de l’Olympique de Marseille

L’actualité récente de l’Olympique de Marseille s’inscrit dans un contexte de fortes attentes déçues. L’été dernier, le club phocéen avait affiché de grandes ambitions pour la saison 2025-2026, notamment sur la scène européenne. Mais la campagne en Ligue des champions s’est arrêtée prématurément, avant d’être suivie par une élimination en Coupe de France, une compétition perçue comme une opportunité majeure de décrocher un trophée.

Cette succession de revers a nourri une frustration croissante chez les supporters marseillais. Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau a tenté d’expliquer cette tension autour du club : « Ce qui augmente cette colère, déjà à Marseille ça peut être vite le feu, mais c’est surtout la puissance des claques. La claque qu’ils prennent à Bruges et ce scénario de fou avec Benfica, ça t’en met une sacrée bonne dans la tête, et derrière, la Coupe, c’est une énorme claque aussi car elle devenue quasiment vitale pour sauver cette saison ».

La banderole au Stadium ne passe pas auprès de Laure Boulleau

La tension s’est matérialisée dans les tribunes lors du match de Ligue 1 entre Toulouse et l’Olympique de Marseille. Quelques jours après l’élimination en Coupe de France face au même adversaire, des supporters olympiens ont déployé une banderole particulièrement virulente visant les joueurs : « Vous êtes des merdes ».

Message clair du parcage marseillais pic.twitter.com/tmIaqCcKD2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 7, 2026



Si la colère des supporters peut s’expliquer par les résultats récents, Laure Boulleau a clairement désapprouvé la forme prise par cette contestation. « Si on prend un peu de recul et quand on est moins supporters de l’OM, j’ai détesté les banderoles qui ont été mises ».