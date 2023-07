OM : Laurenti demande à Marcelino de s’inspirer de Deschamps !

Fabien Laurenti a, dans les colonnes de La Provence, évoqué le nouveau rôle de Jonathan Clauss avec l’OM. Pour l’ancien joueur, Marcelino doit écouter Didier Deschamps qui ne le considère pas comme un latéral dans une défense à 4.

Avec son 442 ou son 4231, Marcelino ne devrait pas avoir besoin de piston dans son effectif. Il devrait donc jouer avec de vrais latéraux dans un système à 4 défenseurs, demandant un peu plus d’efforts défensif à ses joueurs de côté. La Provence a fait un état des lieux de l’effectif à ce sujet en évoquant principalement le rôle de Jonathan Clauss, piston de métier, qui semble un peu léger défensivement pour évoluer sous les ordres de Marcelino.

Clauss en latéral droit dans un 4-4-2 ? Personnellement, je ne serai pas pour

La Provence a donc interrogé Fabien Laurenti à ce sujet. L’ancien joueur de l’OM et du RC Lens n’est pas convaincu à l’idée de voir le Français dans une telle défense. Pour lui, Marcelino devrait écouter Didier Deschamps qui n’a pas hésité à l’écarter lorsqu’il est repassé à une défense à 4 juste avant la Coupe du Monde au Qatar.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Cet indésirable présumé ne veut pas entendre parler d’un départ !

L’ancien Lensois devrait redécouvrir le poste de latéral dans le 4-4-2 de Marcelino. Il s’en fait une joie ⤵#Clauss #OM #TeamOMhttps://t.co/kC6AnHDsYC — La Provence OM (@OMLaProvence) July 2, 2023

« Clauss en latéral droit dans un 4-4-2 ? Personnellement, je ne serai pas pour. Je trouve qu’il a le profil de joueur de couloir, de piston. C’est le poste auquel il a évolué sur les trois dernières saisons. Je suis convaincu qu’il a les capacités de le faire mais il serait beaucoup plus utile, selon moi, dans le milieu. Je trouve qu’il a eu quelques lacunes sur le plan défensif, même si ce que demandait (Igor) Tudor induisait beaucoup de courses et de dépense d’énergie. Sur le plan défensif à proprement parler, il a eu quelques difficultés. Ça n’a rien à voir. C’est pour ça que Jonathan Clauss en a fait les frais avec l’équipe de France, rappelle Laurenti à La Provence. Didier Deschamps jouait dans un système avec des pistons et, au dernier moment, il a changé son fusil d’épaule. C’est un indice à prendre en compte. Deschamps est quelqu’un qui connaît bien le football et s’il s’est passé de Jonathan Clauss au poste d’arrière droit, je pense que ce n’est pas pour rien. Je le vois évoluer un cran plus haut, mais il pourra sûrement jouer arrière droit. Je ne suis pas en train de dire qu’il est incapable de le faire