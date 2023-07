Mercato OM : Cet indésirable présumé ne veut pas entendre parler d’un départ !

Annoncé sur le départ par plusieurs médias, évoquant une incompatibilité tactique, Jonathan Clauss ne serait pas de cet avis. D’après La Provence, le joueur veut absolument rester à Marseille !

L’Olympique de Marseille doit se renforcer cet été. Plusieurs noms ont été évoqués dans les médias, surtout au poste de latéral où de gros manques sont à déplorer après les départs de prêt de Nuno Tavares et Issa Kaboré. Seul Jonathan Clauss reste dans l’effectif, après l’annonce du départ de Kolasinac vers l’Atalanta Bergame.

Clauss ne veut pas partir

Cependant, le Français n’est pas réellement considéré comme un latéral droit mais plutôt comme un piston, ne pouvant jouer que dans un système avec trois défenseurs centraux. Pour Marcelino, cela pourrait être un problème d’aligner Jonathan Clauss alors qu’il est habitué à jouer plus haut et donc être plus offensif.

Seulement, d’après les informations de La Provence livrées ce dimanche, Jonathan Clauss ne serait pas enclin à un départ et compte bien rester pour convaincre Marcelino de le faire jouer à ce poste. Une envie qui va dans la continuité de ce qu’il exprimait en mai dernier en conférence de presse.

L’ancien Lensois devrait redécouvrir le poste de latéral dans le 4-4-2 de Marcelino. Il s’en fait une joie ⤵#Clauss #OM #TeamOMhttps://t.co/kC6AnHDsYC — La Provence OM (@OMLaProvence) July 2, 2023

Je pense sincèrement avoir franchi un cap

#Clauss : « Je pense avoir franchi un cap cette saison. J’étais pas prêt physiquement et mentalement mais on apprend vite. Je m’en suis sorti et je sais quoi faire pour enchaîner la saison prochaine. » #OMSB29 #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 25, 2023

Jonathan Clauss a été interrogé sur son avenir par les journalistes, l’ancien joueur du RC Lens se dit « pour la suite, évidemment que je me vois rester là encore quelques années, j’aimerais bien, c’est toujours un honneur de jouer à Marseille ». Le latéral a aussi évoqué son niveau physique :« Je pense sincèrement avoir franchi un cap. J’ai fait pas mal de matchs cette saison. Je n’étais pas spécialement préparé physiquement et mentalement à le faire, mais on apprend vite. Je m’en suis sorti indemne entre guillemets. Je sais ce qu’il me reste à faire pour enchaîner l’année prochaine ces performances et ces matchs. Cela met le doigt sur les choses à améliorer dans certains domaines, que ce soit le football et en dehors du football, pour tenir la distance, grandir encore plus vite. »